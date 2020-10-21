日本新首相首访印尼 意图加强与东盟国家的全方位合作

人民网雅加达10月21日电（记者张杰） 在结束对越南访问后，日本新任首相菅义伟10月20日抵达雅加达，开始对印尼展开为期两天的国事访问。印尼总统佐科和第一夫人伊利亚娜20日下午在西爪哇茂物总统行宫会见日本新任首相菅义伟和夫人真理子。菅义伟首相一行于下午4时左右抵达茂物行宫，佐科总统和夫人举行盛大欢迎仪式，鸣放19响礼炮欢迎日本首相一行。欢迎仪式和合影留念后，两国领导人由随同人员陪同在总统行宫举行了双边会谈。佐科总统会谈致辞中再次对菅义伟的到访表示欢迎，并表示其此访“标志着印尼日本两国致力于互利合作，发展两国之间的战略协作伙伴关系。”

双边会晤后，两国领导人举行联合新闻发布会，双方表示，印尼与日本已经就建立旅行走廊协议一事达成共识，该协议将适用于商务人士和包括护士和护理人员在内的医务人士；此外，菅义伟表示日本将提供6.9万亿印尼盾（1美元约兑14700印尼盾）的贷款，并提供医疗用品和设备，帮助印尼克服新冠疫情对本国经济造成的负面影响；佐科则表示，印尼外交部长和日本外相将在今后一个月内详细讨论两国经贸合作问题，并制定合作计划。

菅义伟上任不久就将越南和印尼作为其首次外访的国家，这表明无论是日本政界还是经济界都希望加强与东南亚国家安全方面合作关系。越南作为本年度东盟的轮值主席国，菅义伟首访选择越南不仅有实际意义也有象征意义，而印尼作为东盟经济实力最强的国家和东盟的核心成员国，也获得了日本政经两界的青睐。日本经济界已经将印尼视为亚洲重要合作伙伴，日对印尼投资长期居于印尼吸引外资的前茅，日本政界则期待将两国关系推进至全面合作伙伴。

众多分析人士认为，菅义伟首访选择越南和印尼这两个东盟国家，有强化与东盟国家关系、助力日本经济复苏等多重考虑。预计未来菅义伟政府将在很大程度上延续前任首相因健康原因辞职的安倍晋三外交政策。

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