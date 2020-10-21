外媒：中国经济复苏强劲 成为全球增长重要引擎

中国日报网10月20日电 近日，外媒持续高度关注中国第三季度亮眼的经济数据，认为中国经济复苏迹象已由工业繁荣扩展到消费领域。英国《金融时报》19日报道，中国第三季度GDP同比增长4.9%，远高于第二季度3.2%的增幅，这标志着中国经济从今年年初的历史性下滑大幅回升，中国展现出由国家支持的、工业繁荣推动的复苏扩大到消费领域的迹象。

摩根大通资产管理公司环球市场策略师朱超平表示，预计国内经济活动将在未来几个季度进一步正常化，当消费者信心提高时，消费可能会取代投资，成为国内需求的主要贡献因素。

康奈尔大学中国金融事务专家埃斯瓦尔·普拉萨德认为，中国可能会成为今年全球唯一实现正增长的主要经济体，短期增长似乎完全没有问题，现在的挑战是重建商业和消费者信心，以重振私人投资，保持强劲的家庭消费增长。

汇丰亚洲经济研究联席主管屈宏斌认为，疫情影响下，全球需求仍在萎缩，但中国出口似乎一直表现出色，甚至很可能还在从其他国家那里抢占市场份额，此外，私人消费也正“逐渐赶上”。报道称，中国强劲的经济表现帮助提振了国际社会对其资产的需求，今年人民币汇率上涨3.8%，中国在岸交易的人民币对美元汇率小幅下跌，至1美元兑6.7011元人民币，但仍接近18个月高点。

此外，外媒认为三季度数据进一步印证了中国经济相对强劲的态势。美国《华尔街日报》、美联社、《纽约时报》、英国广播公司（BBC）19日均报道称，中国第三季度GDP同比增长4.9%，表明中国经济在半年前遭受疫情重创后，已重回疫情前的增长轨道。上述数据已接近2020年初预期的5.5%至6%的经济增速。

第三季度增长数据进一步印证中国经济相对强劲的态势，并让中国经济今年前9个月的同比增幅达到0.7%，步入正值区间。其他经济指标提供了更多走强迹象。9月份，作为中国主要失业率指标的全国城镇调查失业率从8月份的5.6%降至5.4%，低于中国政府设定的6%左右的目标。

如果说二季度代表中国工业领域的复苏，那么三季度则标志中国消费领域的复苏，在境内新冠疫情几乎已经被扑灭的情况下，有关部门鼓励消费者走出家门、打开钱包。

同时，外媒认为中国经济是世界重要增长引擎。彭博社19日报道，中国公布的数字使市场确信中国的复苏已经步入正轨。中国在新冠疫情早期的积极遏制举措使其经济比其他任何国家都更快地反弹。对于世界经济而言，这仍然是一个罕见的利好消息，世界经济仍在试图摆脱大萧条以来最严重的滑坡。分析师认为，中国经济的复苏对于世界其他地区来说，是令人鼓舞和充满希望的信息，证明只要遏制了疫情流行，经济就可以恢复。

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