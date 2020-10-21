我驻东盟使团举办中国-东盟菁英奖学金2020年开学仪式

中国外交部副部长罗照辉通过视频参加开幕式并发言

人民网雅加达10月20日电（记者张杰）20日，中国—东盟菁英奖学金2020年开学仪式通过视频方式举行。此次活动由中国驻东盟使团主办，中国—东盟关系协调国菲律宾常驻东盟使团、东盟秘书处、中国国家留学基金委参与共办。东盟秘书长林玉辉、中国外交部副部长罗照辉、菲律宾外交部东盟事务高官伊丽莎白、菲律宾教育部副部长马特欧和东盟副秘书长康富出席并致开幕辞，中国驻东盟大使邓锡军和菲律宾常驻东盟代表诺埃尔致闭幕辞。东盟各国常驻代表、东盟大学网络、东盟各国教育主管部门、中国—东盟中心、国内承办院校代表以及奖学金全体学员等近200人出席活动。

罗照辉副部长致辞表示，在不到两年时间内，中国-东盟菁英奖学金已成为中国-东盟合作的创新型旗舰项目之一，为夯实双方人文交流第三支柱发挥了重要平台作用。中方将继续通过菁英奖学金鼓励更多东盟优秀青年来华学习深造。期待中国和东盟国家青年在互学互鉴中增长才干、增进理解，成为中国-东盟友好的传承者和建设者。

林玉辉秘书长表示，中国—东盟菁英奖学金已资助百余名东盟青年赴华留学深造，极大促进了东盟与中国的人文交流和民心相通。青年作为时代代表，应发挥关键作用，为建设更加包容、可持续、富有韧性和活力的东盟、促进中国—东盟关系长远发展贡献力量。

菲律宾外交部东盟事务高官伊丽莎白忆及其担任菲常驻东盟代表期间参与菁英奖学金设计实施的亲身经历，表示该项目设计初衷就是为东盟有为青年赴华学习深造提供宝贵契机，促进双方民心相通。今年众多青年克服疫情影响，积极申报奖学金项目，体现了乐观、坚韧、向上的精神。菁英奖学金虽然刚刚起步，但必将行稳致远，成为双方友好合作的标志性项目。

菲律宾教育部副部长马特欧代表东盟教育部长机制主席、菲教育部长莱昂诺尔发表致辞，感谢中国政府在新冠疫情背景下仍持续推进奖学金项目，助力东盟国家培养各领域人才。康富副秘书长感谢中方为东盟民众提供在中国一流大学深造的机会，认为这体现出中国—东盟关系的强大韧性和推动地区发展的共同意愿。奖学金项目将为东盟培养更多专业人才，为东盟实现疫后复苏发挥重要作用。

邓锡军大使和诺埃尔大使在闭幕致辞中勉励奖学金学员把握机遇、不负韶华、努力学习，肩负起时代赋予的使命，为建设东盟共同家园、传承中国—东盟世代友好贡献力量。

奖学金合作机构国家留学基金委生建学秘书长和东盟大学网络主任寇蒂斯博士以及院校代表华中科技大学副校长陈建国、北京大学国际合作部部长夏红卫分别介绍了奖学金相关政策、学员招录管理及教学安排等方面情况。奖学金学员代表发言，介绍其在华学习生活情况，表示钦佩中国日新月异的发展，真诚感谢中国对东盟国家提供的抗疫援助。

仪式上，伊丽莎白宣布2020学年正式启动。各方还共同观看了奖学金成果展示短视频及两届学员的照片和短视频集锦。活动结束时，学员们在线上积极互动，彼此祝贺并感谢中方举办本次活动，期待今后有机会面对面交流。

中国-东盟菁英奖学金是中国领导人在2018年第21次中国-东盟领导人会议上宣布的重要倡议，通过“雅加达渠道”推进落实。项目于2019年成功落地，近百名东盟国家青年精英赴华攻读硕博士学位、进行短期进修或参加能力建设培训项目。2020年双方克服疫情影响，成功招录近40名东盟青年赴华留学。今后中方还将持续扩大招生规模并举办更多面向东盟十国的短期培训项目。

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