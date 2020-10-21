新华国际时评：乱象背后的真相——美式抗疫的“滑铁卢”

新华社纽约10月20日电 题：乱象背后的真相——美式抗疫的“滑铁卢”

新华社记者

美国新冠感染人数10月份日均新增5.5万多例，其中10月16日突破7万例，创下自7月中旬以来的新高。最新数据显示，美国新冠确诊病例超820万例，死亡超22万例。占全球总人口4%的美国，确诊和死亡人数却双双超过全球总数的20%。美国媒体把美式抗疫比喻为“滑铁卢”毫不为过。

美式抗疫从一开始就乱象丛生：先是本国生产的检测试剂盒失效却拒绝使用世界卫生组织提供的试剂盒，浪费了一个多月的黄金检测追踪时间，后又陷入因联邦政府组织不力而导致的防护物资和医护人员极度缺乏的混乱。

近日上演的由奥斯卡奖获得者亚历克斯·吉布尼等执导的纪录片《完全可控》，系统梳理了美国政府从疫情暴发到失控的一系列反应和举措，辛辣而深刻揭露了政府的失职。影片在多个影评网站收获100%认可度，反映了民众对其观点的认同。《大西洋月刊》9月号刊登题为“疫情是如何击溃美国的”长篇文章，指出“尽管有足够的预警，美国还是浪费了控制疫情的每一个机会”。

美式抗疫“滑铁卢”背后最大的真相是政治凌驾于科学。为掩盖自身应对疫情的失误，政客们对外“甩锅”，对内欺骗，科学家和专业人士只要讲出不中听的话，就被“冷藏”乃至“封杀”。美国生物医学高级研究和发展局前局长里克·布莱特因反对使用白宫力推但未经科学验证的羟氯喹治疗新冠病例而遭免职；敢于直言的白宫医学顾问安东尼·福奇则因多次向公众澄清真相而被迫靠边站，甚至被当局限制在媒体上露面。

美式抗疫“滑铁卢”背后另一真相是政绩凌驾于生命。4、5月份美国疫情控制刚有点起色的时候，联邦和很多州政府为了避免经济滑坡影响政绩，不顾专家反对强行重启经济，其恶果就是疫情快速反弹，确诊和死亡人数高居世界第一。

美式抗疫“滑铁卢”背后最荒唐的一面是选情凌驾于疫情。尽管专家们一再警告疫情期间大规模的聚集活动将导致严重后果，但政客们为了拉拢选票依然我行我素，成千上万人的竞选活动接连举行，而且很多参与者不戴口罩，使竞选现场成为病毒传播的温床。有专家认为，大规模竞选活动是美国疫情数字居高不下的重要原因之一。

随着寒冷天气的到来，美国疫情形势愈加严峻。华盛顿大学健康计量与评估研究所的最新模型预测，按照当前趋势，到明年2月1日美国新冠死亡病例将逼近39万。数字背后是一个个鲜活的生命，福奇曾希望这些数字能“唤醒”民众。希望美国民众能采取必要措施保护自己和家人，减少美式抗疫“滑铁卢”带来的伤痛。

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