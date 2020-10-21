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澳门与吉林探讨中医药产业合作

2020年10月21日07:41  来源：人民网－人民日报海外版
 

据新华社澳门10月20日电 （记者王晨曦）吉澳两地中药材产业发展合作研讨会20日在澳门召开，来自澳门与吉林的中医药行业代表就两地中药材产业深度融合互补、吉林省与粤港澳大湾区及葡语系国家更多更深经贸合作进行了交流。

吉林省农业农村厅厅长张凤春在致辞中表示，随着长白山人参的产品知名度和影响力持续提升，吉林人参产品出口到多个国家和地区，深受消费者青睐。同时，吉林省长期以来将中医药产业作为重点产业发展，将人参产业作为新兴战略产业来打造，并先后制订修订了国际、国家和地方人参标准66项，产业发展完善。

澳门中华总商会副理事长黄国胜表示，近年来澳门在中药材以及中药科技产业上的发展迅速，并成立了多个相关产业和科技园，相信会成为未来推动澳门和吉林两地中医药产业合作的重要平台。对葡语系国家和“一带一路”沿线国家而言，澳门的战略地位优势明显，有助于澳门、吉林两地未来开拓产业市场。

澳门闽台总商会副会长王民星在介绍澳门中药材市场情况时表示，吉林省人参品质优良，深受消费者青睐，但长期以来由于品牌效应不够，很难打开更广阔的市场。他建议未来吉林应该继续加强人参品牌效应，并依靠澳门的区域联通优势共同合作。

澳门中华民族医药产业协会会长汪义亮表示，澳门作为旅游目的地，每年游客接待量巨大，旅游消费高，其中不少游客对澳门的医药产品十分钟爱。吉林省作为中医药大省，未来双方更应该深化在产业方面的合作。

当天，吉林省参业协会与澳门中华民族医药产业协会，吉林省紫鑫药业有限公司与澳大高科生物科技有限公司，珲春华瑞参业有限公司与澳门信辉有限公司等两地协会、企业分别就中药材产业合作达成意向协议。

(责编：艾雯、燕勐)
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