香港为旅游复苏做准备

香港市民在西环货运码头欣赏日落和晚霞。

中新社记者 张炜摄

随着本地疫情趋缓，香港开始为旅游复苏做准备。香港特区政府10月20日宣布，由23日起，批准持牌旅行社有条件举办不多于30人的本地游旅行团。前一天， 香港旅游发展局（旅发局）宣布，正陆续推出一系列虚拟现实影片，向全球推广香港旅游业。

特区政府商务及经济发展局局长邱腾华20日下午会见传媒表示，旅游业是受新冠肺炎疫情影响最严重的行业之一，出入境旅游均全面停顿。此次有条件恢复本地游旅行团，可帮助业界及相关从业人员在确保卫生健康的大前提下有序开工。

邱腾华介绍说，有关旅行团须事先向香港旅游业议会登记，并签署“本地游防疫承诺书”，严格执行包括游客、交通、膳食、景点和旅行社工作人员等方面的防疫安排；旅行团行程则必须包含“绿色生活本地游鼓励计划”指定的绿色地点，例如海洋公园、湿地公园、龙虎山环境教育中心及海岸公园等。

邱腾华表示，此次本地游旅行团安排由旅议会负责执行并监察，包括派员突击实地巡查旅行社的执行情况；如有违反承诺书的行为，相关旅行团及旅行社将被撤销登记资格。

20日，香港旅发局推出“赏你游香港”活动，市民即日起于本地零售或餐饮商户消费满800港元，即可换取本地游名额一个，旅发局初步推出1万个名额。

据介绍，“赏你游香港”提供近50个由不同本地旅行社设计的深度游行程，全部为半天或以上，包括导游服务、来回交通、一餐膳食及基本保险，行程会到访至少2个景点。

前一天，旅发局宣布推出一系列虚拟现实影片，向全球推广香港旅游业，为旅游复苏做好准备。该系列影片主打香港的自然风光、民俗文化等。其中，围绕“香港郊野全接触”展开的360度虚拟现实影片已率先与观众见面，引领游客探索香港的自然郊野，让观众仿佛身临其境。此外，旅发局还推出了一组360度照片，展现香港大自然奇观。

另外，香港与新加坡近日已就建立两地“航空旅游气泡”达成原则性协议。在“航空旅游气泡”下，两个目的地的政府和相关机构建立一定的工作机制，互认新冠病毒检测结果，允许检测呈阴性的旅客乘坐专门的航班，不受隔离检疫限制来往于两地之间。

旅发局表示，正加强在新加坡宣传香港旅游业。旅发局主席彭耀佳说，除了加强在新加坡的宣传外，旅发局还希望能通过这一系列虚拟现实影片，持续强化香港作为旅游胜地的品牌形象，同时确保在其他“旅游气泡”形成前，香港能成为各地旅客的首选旅游目的地。

根据旅发局公布的数据，2020年9月访港旅客初步统计为9132人次，同比下跌99.7%。数据显示，今年前9个月，访港旅客为355万人次，同比下跌超过92%。

(责编：艾雯、燕勐)