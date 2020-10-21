“侨力量”与红土地紧密相连（侨界关注）

10月18日，江西省上饶市尊桥乡上乐村内，中国侨联“亲情中华·文艺轻骑兵”艺术团成员结束演出后，与村民们合影留念。

近日，中国侨联“亲情中华·文艺轻骑兵”艺术团先后走进江西省上饶市广信区黄沙岭乡蔡家村和尊桥乡上乐村。艺术团成员们用精彩的文艺表演，为这片红土地上的父老乡亲献上了一台丰盛的文化大餐，为如火如荼的脱贫攻坚战助力加油。

文化下乡 提振士气

“第一次这么近距离地听北京来的艺术家唱歌，真是好听哟！”舞台上，中国侨联“亲情中华”艺术团的歌唱演员们顶着绵绵细雨，演唱一首首激情澎湃的歌曲；舞台下，今年成功摘掉“穷帽子”的上乐村村民焉余芳激动地直搓手。

“以前哪敢想能有这样的好事情！听说北京的艺术家们要来，我早早就在村里搞起了宣传，招呼大家一起来！”焉余芳说。

10月18日下午，上乐村小学内，前来观看“亲情中华·文艺轻骑兵”文艺演出的村民将露天舞台前的一大片空地挤得水泄不通。头发花白的老人、抱着娃娃的妇女、朝气蓬勃的青年、活泼可爱的孩子……人人脸上挂着笑容。

“有些孩子知道中国侨联的艺术团要来，早上七八点就跑来了。以前，他们只能在电视上看这种大型的文艺演出。这次可是长见识了！”上乐村小学校长方林指着观众席前排几十名欢呼不断的小学生，对记者笑道。

“作为海外侨胞和国内侨界群众的老朋友，‘亲情中华’艺术团去过全球70多个国家和地区的200余座城市以及国内众多侨乡，举办过1000多场演出。相比过去，这次演出与众不同，意义尤为特殊。”“亲情中华”艺术团团长、中国侨联文化交流部部长刘奇介绍，这是艺术团第一次走到最基层的乡村，真正走到老百姓中间，送去他们喜闻乐见的文化艺术。

“我们精心组派这支‘文艺轻骑兵’，来为身处脱贫攻坚第一线的干部群众加油鼓劲！”刘奇说。

17日，在广信区黄沙岭乡蔡家村，“亲情中华”艺术团的到来同样赢得当地老百姓的热情欢迎。在近1个小时的演出中，观众的掌声与欢呼声此起彼伏，台下的人群越聚越多。有的村民找不到座位，干脆站在舞台两边看完全场。

“演出结束之后，许多村民都跑来和我说，太好看了，看不够，今后能不能多请一些这样的艺术家来村里。”蔡家村党支部书记李地旺感叹，自从2018年脱贫“摘帽”以来，村民们的精气神越来越足。这次，中国侨联派来“文艺轻骑兵”，更加提振了大家的士气。“有这么多人的关心和支持，我们日子一定会更加红火！”

全力帮扶 收获幸福

其实，中国侨联与上饶父老乡亲的缘分早从18年前就已开始。

按照中央统一部署，自2002年起，中国侨联开始定点帮扶上饶市广信区。尤其是党的十八大之后，中国侨联不断加大帮扶力度，全力支持广信区扶贫开发事业，先后派出蹲点扶贫干部十余人，直接投入或引进帮扶资金1780余万元。

而今，在这片红土地上，宽敞平整的道路通到千家万户，青山绿水环绕着一栋栋修葺一新的楼房，宛如一幅美丽的山水田园画。提及中国侨联以及前来蹲点扶贫的侨联干部，老百姓们竖起大拇指，一个劲儿说好。

“我们村的驻村第一书记周臻扬就是中国侨联派来的，敬业得很！他来村里没多久，就帮我们在最偏远的一座自然村开了一条侨心路，解决了附近孩子上学走山路不安全的难题。为了增加村民收入，他还带着我们扩大白茶和金标马家柚的种植面积，发展产业。”上乐村党支部书记李帮助指着村小学对面一片郁郁葱葱的山坡对记者说：“你看，过去那里是荒山，现在都种上了白茶。到了采茶季，可以解决500多人的就业呢！”

18日的演出现场，周臻扬和李帮助一直忙前忙后，配合默契。说起两年多来的驻村工作经历，刚过而立之年的周臻扬分享了藏在心里的珍贵画面：“当乡亲们得知中国侨联要出资70余万元为他们修建爱心道路开怀大笑时，当孩子们收到中国侨联捐赠的价值35万元图书爱不释手时，当听到大家用上饶话称呼我为‘老表’时，我都觉得特别幸福。”

蔡家村村民看到中国侨联的干部，也如见到自家人一般亲切。“这次演出的场地是我们村新修的新时代文明实践站百姓舞台，就是中国侨联出钱捐建的，多漂亮！平时，村里的妇女常在这里跳广场舞，可热闹了！”蔡家村村民周民满和记者聊到村里这些年的变化，话语中满是自豪与感恩。

“今年，中国侨联还将投入大量资金，帮助广信区的多个村子加固河堤、维修校舍、帮扶贫困学生、培训基层干部、助销农特产品等。”广信区委常委、副区长李博文说。

底气满满 共奔小康

“奔小康奔小康，家家都有好光景，好光景正年轻，咱步步登高再攀那新高峰……”艺术团演员们欢快的歌声唱进上饶父老乡亲的心坎里，道出他们要把日子越过越好的干劲。

“老百姓的动力更大了！听说这次演出还在网上直播，这下全国人民都会知道我们上乐村了，我们更得加油干。接下来，我们就一鼓作气往前冲，不但要脱贫，还要奔小康；不但要‘富口袋’，还要‘富脑袋’。”李帮助在演出后兴奋地说，如今村里有了稳定的产业，村民们不必再外出谋生，在家门口就能赚得一份好收入。“我们打算继续扩大白茶种植面积，争取增加到2000亩。有党和国家的好政策，有中国侨联的帮助，我们的底气足足的。”

看完“亲情中华”艺术团的演出，蔡家村村民聚在一起聊了好久。“大家都说，我们现在有百姓舞台，有中国侨联的关心和支持，有这么多好的平台，更应该把握机会，激发内生动力，主动寻找更多发展路子。”李地旺说。

作为一名来自中国侨联的挂职扶贫干部，李博文的工作表上早已列满计划。“把我们的乡村建设得更加美丽，让老百姓的日子更加美好，更有幸福感，这是我们下一步的工作目标。”李博文说。

“通过此次演出，我们更加深切地感受到老百姓对文化艺术的强烈需求和迫切渴望。扶贫更要扶智。”刘奇感叹道，“老百姓的生活富裕了，精神也要跟着‘富’起来。现在，一座座村子的‘大门’已经打开，老百姓都愿意走出去，接触新鲜事物，我们的‘文艺轻骑兵’也将更加积极地走进乡村，走近老百姓，以更接地气的形式为老百姓送去高水准、高品质的文化活动，让他们的生活更加丰富多彩。”

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