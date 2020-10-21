华人商家温暖纽约华埠

在自己经营的纽约华埠理发店内，许启荣正为客人理发。

张 晨摄

新冠肺炎疫情暴发后，美国纽约华埠小商家的生意受到了严重影响，房租、人力成本不减，客源却大大减少。面对经营困难，一些华人小商业者仍选择坚持营业，通过各种各样的方式为社区贡献着力量：有些店铺整夜亮着自己门店的灯，希望为华埠增添活力；有些店铺在座位上安装设施，希望帮助人们保持社交距离，有效防控疫情……疫情之下，华人商家们的守护带给华埠更多温暖和希望。

尽力回馈华人社区

陈熠是纽约新家家药房的负责人，他在纽约华社经营药房近十年了。疫情发生后，许多药房选择歇业或停止外送药品，陈熠却专门招聘司机发展药品外送服务。除了每日配药、送货给约200个家庭外，陈熠还为老人们送去米粮、纸巾等生活必需品，确保老年群体能在家中避疫，保障安全健康。

“我们的客人中近九成是老人，他们本身抵抗力弱、行动不便，其中一些是每天要打胰岛素或服用数种药物的慢性病患者，也有小部分是居家隔离的新冠肺炎患者。”陈熠说。

外送药品面临感染病毒的风险，店内配送人手频频短缺，陈熠及合伙人不得不亲自上马。为了保护复工雇员，店内只要接到疑似治疗新冠肺炎的药单配送，陈熠都会亲自揽下送货业务。

“我们会根据药物种类及剂量情况，提前辨别患者病情。一旦接到疑似病例，送药时就会更加注重防护及消毒，并通过无接触方式完成配送。”陈熠表示，许多客户都是他近十年的邻居，药房在疫情严峻时坚持开店服务，以原价为客人提供生活必需品，其实不在乎有没有赚到钱，只希望能尽力回馈华人社区。

守住老华埠的“人情味”

29岁的梁家浩和合伙人许启荣、林立峰在纽约华埠经营理发店。作为新一代华裔，他们一直希望为振兴社区经济做点实事。疫情暴发，他们看到一些店铺陆续倒闭后开始思考，如何让更多人回到华埠。

“只要在华埠任何一家门店消费45美元，就能在我们这里免费理发。”梁家浩提出这个想法，合伙人一致同意。

几位老人参加了免费理发的活动后，留下和全价理发价格同等的小费作为回报。老人们表示：“要力挺疫情下年轻人创业。”来理发的顾客还不断鼓励这些“不走寻常路”的年轻人，在疫情下创业要克服困难，总有人愿意支持和帮助他们。

“当你不求回报地帮助别人的时候，受惠者也会反馈给你意想不到的惊喜。这就是老华埠的‘人情味’。”梁家浩说。

重回正常工作步调

1992年11月，从纽约大学牙医学院毕业的林茉莉和李耀星，在纽约华埠开设了蓝天牙科。在近30年的执业生涯里，两人见证了很多在这里看牙的小朋友长大成人。林茉莉的办公桌抽屉里还放满了帮助孩子们缓解紧张情绪的玩具。

疫情期间，他们收到了很多患者的咨询信息，如牙痛怎么办、止痛药怎么吃、孩子牙齿脱落或发炎怎么办等等。“我几乎每天都会通过电话回复他们。”林茉莉说。

今年5月，停工不到两个月的蓝天牙科终于重新营业，不少老顾客又回来看牙了。林茉莉和李耀星表示，尽管接诊会有一定的感染风险，但能回归正常的工作步调，大家都非常开心。更重要的是，看到老顾客们熟悉的面孔，获知大家最近都很健康，他们倍感欣慰。

复工后，李耀星要求所有员工进一步加强清洁，并为诊所添置了高性能颗粒空气过滤器及口腔细菌吸引器，保证诊所内空气安全。

（据中国侨网）

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