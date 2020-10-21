“海归”青年搞“村播”

“我今天是在农家给大家做直播。这里的椪柑鲜嫩多汁、口味甘甜，喜欢的朋友请下单。您的每一次购买，都是给农户增加一份收入。”说着，网络主播“楼妃妃”剥开椪柑，尝了一口，“很甜！”

“楼妃妃”实名楼恬如，今年32岁，是一名精通韩语、日语的“海归”。做主播前，她已拥有韩国中央大学、浙江大学等求学经历，又赴日本研修了4年摄影专业。2019年直播业态迎来大发展，多位朋友推荐的浙江衢州的美食和美景，也让她受到触动：何不把两者结合，让“绿色”流行起来？

她决定回国发展，和朋友一起开发旅游自媒体，立足衢州推广旅游文化。

今年2月中旬，不少农产品因疫情出现滞销难题。在疫情之前，楼恬如从未直播带货过农产品，业界一般认为，农产品关注少、利润低，售后问题比较多。

“疫情期间，旅拍自媒体工作暂停，正好有农户希望能帮忙销售。”她觉得，如果自己的专长能帮到他们，也挺不错。

小红薯、猕猴桃、手工面、金钱柳茶叶、农民画、酥饼……这些农特产品开始越来越多地出现在她的直播间。她把直播台搬进农户家，直播了20多场，让土特产从小山沟飞进了互联网。

直播最难是营造氛围、保持人气。楼恬如几乎每场直播都在5小时以上，嗓子干疼，胖大海等已成为日常必备。

行业竞争日趋激烈，专业化要求越来越高。为了保证直播质量，楼恬如需要做很多功课：去直播现场踩点，线下挑选产品，和农户讨论、撰写脚本、背台词等，几乎每天都忙到凌晨三四点。

“很多粉丝调侃我，说我是全网第一黑眼圈主播。没关系，能记住我卖的农产品就好。”楼恬如自嘲说，“下播看到后台数据，以及打印的长长的快递单，所有辛苦都值了。”

为“绿”代言，楼恬如并非“孤军奋战”。今年4月，全国首个阿里巴巴“村播学院”在衢州市柯城区正式“开学”。楼恬如成为首批讲师，参与了“村播”培训，教农民直播技巧。

网络打破了地域限制，也让“跨界代言”成为常态。1989年出生的饶璐喜欢追梦，主播名称叫“梦璐”。疫情期间，她通过40多场直播，推销了不少农特产品，包括湖北的热干面、小龙虾、板鸭、糍粑、鸭脖，衢州江山的柚子、橙子、核桃、花生，山东的大枣、苹果，带货数百万元。

现在，越来越多的年轻人正加入“村播”行列。来自淘宝直播的数据显示，2019年淘宝直播农产品成交突破60亿元。“村播”已覆盖全国2000多个县域，5万多新型农民成为主播，推广家乡的农产品，直播场次120万场。

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