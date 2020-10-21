持续提升合作共赢驱动力（和音）

中国经济逆势上扬的亮眼成绩单，尽展中国志在更高起点上推进改革开放的充足底气，亦显中国发展能够更好惠及世界的必然逻辑

“中国领导人在深圳这个中国改革开放的前沿阵地再次强调改革开放的重要性，并且肯定该政策推动中国经济迅速发展的积极作用”“深圳将更加大胆创新推进改革”“深圳是中国改革开放发展的缩影，中国持续推进改革开放，将为全球经济发展注入正能量”……连日来，国际社会持续关注习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表的重要讲话，解读中国在更高起点上推进改革开放的世界意义。

习近平总书记指出：“我们坚定不移奉行互利共赢的开放战略，既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。”作为一个拥有14亿人口、9亿劳动力、1.2亿市场主体的发展中大国，中国欢迎世界各国更多参与中国改革开放进程，构建共商共建共享共赢新格局。在全球新冠肺炎疫情尚未得到有效控制、世界经济正经历二战以来最严重衰退的形势下，中国在更高起点上推进改革开放，为世界经济复苏增添了强大动力。

中国经济逆势上扬的亮眼成绩单，尽展中国志在更高起点上推进改革开放的充足底气，亦显中国发展能够更好惠及世界的必然逻辑。最新公布的数据显示，中国经济第三季度增速达到4.9%，前三季度经济增长由负转正，国际舆论赞叹“中国经济运行回到正常轨道”，“中国正在抬升全球经济增长数字”。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，中国经济将成为全球经济的积极推动力。美国《华尔街日报》网站刊文指出，中国消费和经济复苏帮助一些美国公司抵消了其在美国国内销售严重下滑造成的损失，中国成为不少美国公司的“避风港”。

察势者智，驭势者赢。当前，国际经济联通和交往仍是世界经济发展的客观要求。中国站在历史正确的一边，与时俱进全面深化改革、锐意开拓全面扩大开放。中国以更低的关税水平、更短的负面清单、更便利的市场准入、更透明的市场规则、更有吸引力的营商环境，将世界上最庞大的国内市场和全球市场紧密连接，实现国内市场与全球市场之间规模更大、效率更高、动力更强的良性循环和相互促进，为自身也为世界各国开辟出更加广阔的发展空间和机遇。

中国推动更高水平开放的坚实步伐，赢得国际社会普遍肯定和信任。经合组织数据显示，中国2013年以来对外资限制程度迅速下降，下降幅度是各主要经济体中最大的之一。世界银行发布专题报告指出，中国在优化营商环境方面取得了史无前例的成就。美中贸易全国委员会最新发布的2020年度会员调查显示，近七成受访美国企业对中国市场未来5年的商业前景感到乐观。中国欧盟商会与罗兰贝格咨询公司发布的《中国欧盟商会商业信心调查2020》显示，中国市场对大多数在华欧盟企业有着强烈吸引力，超六成受访者认为中国仍是其前三大投资目的地之一。欧盟统计局发布的数据显示，今年前7个月，欧盟27个成员国与中国进出口总额为3287亿欧元，同比增长约2.6%，中国首次成为欧盟第一大贸易伙伴。事实证明，中国持续提升的“引进来”的吸引力和“走出去”的竞争力，都是同世界各国合作共赢的驱动力。

中国进行改革开放，顺应了中国人民要发展、要创新、要美好生活的历史要求，契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流。中国同世界各国携手构建人类命运共同体，开辟着和平发展、开放发展、合作发展、共同发展之路，这是人类共同创造世界更美好未来的阳光大道。

《 人民日报 》（ 2020年10月21日 03 版）

(责编：白宇)