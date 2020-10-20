综合消息：欧洲疫情强势反弹 医疗系统面临压力

新华社维尔纽斯10月19日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：近日，欧洲疫情强势反弹，多国确诊病例连创新高，医疗系统面临压力。

据世界卫生组织19日下午公布的最新数据，过去24小时内欧洲地区新增新冠确诊病例128910例，这使得该地区总确诊病例突破800万例，达8027954例，其中死亡病例256540例。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所19日发布的疫情日报显示，德国目前有108个地区疫情突破“警戒线”（即过去7天每10万人累计确诊超过50例），成为疫情热点区域。

葡萄牙19日报告新增确诊病例1949例，新增死亡病例17例。截至当天，葡累计确诊病例达到101860例。葡萄牙卫生总局局长弗雷塔斯表示，葡萄牙面临“巨大的社区传播”风险，目前高达41%的确诊病例不知道在何时何处感染。

罗马尼亚19日公布的疫情统计数据显示，在过去24小时里，尽管因周末原因检测量不及平时的三分之一，新增确诊病例却达2466例，检测阳性率超过30%，新增死亡59例。

奥地利总理库尔茨19日表示，奥地利目前疫情形势非常严峻，单日新增确诊病例在过去三周已经翻倍。

此外，爱尔兰、保加利亚和阿尔巴尼亚等国单日新增确诊病例也屡创新高。

意大利19日报告新增确诊病例9338例，这是该国新增确诊病例在连续3天过万后首次回落到1万以内。

不断恶化的疫情让不少国家的医院面临重负。波兰政府决定在国家体育场内建设首个“临时医院”。波兰总理府办公厅主任米哈乌·德沃尔奇克19日说，在体育场会议中心内筹建的医院将提供500张病床，如需要，未来可将床位数增至1000张。

为减轻医院负担，罗马尼亚卫生部长特塔鲁日前宣布，从本周起，所有无症状和轻症患者留在家里接受家庭医生的医学监督，如果病人症状加重则将被转到医院治疗。卫生部还要求全国所有医院为新冠病人设立10%的重症床位和15%的普通床位。

塞浦路斯卫生部长约安努近日表示，由于无法跟踪近期感染人员的接触对象，塞浦路斯的新冠疫情已经失控，医疗系统恐难以承受。

欧洲各国政府正在加强防控，全力应对强势反弹的疫情。

英国威尔士地方政府19日宣布，从10月23日至11月9日，将重新实施全面“禁足”措施，包括要求当地民众尽量留在家中、不允许任何户外聚会、所有非必需的零售和餐饮店铺关闭等。

瑞士19日起禁止公共场所15人以上聚会，民众在所有室内公共场所必须戴口罩，建议居家办公。

奥地利政府19日宣布，从10月23日起奥地利将进一步收紧防疫措施，至少为期4周，内容涉及进一步限制私人聚会和大型活动的人数上限，进一步严格餐饮业防疫规定和加强养老护理机构防疫措施等。

意大利高等卫生理事会主席佛朗哥·洛卡泰利19日说，该国应对第二波疫情的重要策略是加强检测，“近日每天核酸检测数量已经超过15万份”。

爱尔兰政府19日晚决定将全国疫情响应机制调至最高级5级，从21日午夜开始实施，为期6周。在5级疫情响应状态下，大多数非必要的零售店将重新关闭，人们的活动范围也将受到限制。

欧洲多国采取了宵禁措施。比利时自19日起在全国范围内实施宵禁，同时全国的酒吧、咖啡馆和餐馆将关闭一个月；斯洛文尼亚20日起全国范围内晚9时至次日早6时实施宵禁，暂时禁止婚礼和宗教仪式等活动，限制人员流动等。（执笔记者：郭明芳；参与记者：张章、和苗、袁亮、陈俊侠、章亚东、张保平、于涛、林惠芬、张毅荣、赵丹亮、张琪、孙毅飞、张家伟、金晶、彭立军、郭群）

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