新华社布宜诺斯艾利斯10月19日电 综述：阿根廷新冠病例破百万 抗疫面临经济压力

新华社记者倪瑞捷

阿根廷卫生部19日发布的新冠疫情数据显示，该国累计确诊病例已突破100万例，成为全球第五个累计病例数达“百万级”的国家。

疫情暴发之初，阿根廷采取了迅速严格的防疫政策，很快宣布进入卫生紧急状态并实行全民强制性隔离措施，新增确诊病例数一度得到有效控制。但随着5月份南半球开始进入冬季以及一些行业陆续复工复产，阿根廷每日新增病例数开始攀升，目前每天新增病例数都在1万例以上。

阿根廷前卫生部长、流行病学家阿夫多·鲁宾斯坦表示，经历了200多天的社会隔离，阿根廷民众已经产生了厌烦和抵触情绪。尽管疫情初期两个月的隔离为阿根廷赢得了时间，但此后的隔离因民众迫切的复工需求或厌烦情绪而变得名存实亡。

许多民众在接受记者采访时表示理解和支持政府的防疫措施，但同时希望防疫措施更灵活。布宜诺斯艾利斯大学研究生保拉·德西蒙说，阿根廷政府应该采取更加科学的抗疫手段，有些经济活动并不会导致疫情扩散，要求民众长时间不工作、不外出并不现实。

严防严控之下，阿根廷经济发展基本停滞。国际货币基金组织预计，2020年阿根廷经济将萎缩11.8%。多重压力下，阿根廷为恢复经济不得已选择“带疫解封”。近日，首都的商场已在限制人流的情况下恢复营业，餐厅也可以在户外提供用餐服务，学校分批复课，商业航班、长途汽车和铁路系统也逐渐恢复运营。

阿根廷交通部长马里奥·梅奥尼表示，考虑到许多地区疫情仍非常严重，公共交通系统的恢复会采取渐进方式。政府的目标不仅是实现公共交通的正常化，还要实现总体经济活动和物流运输的正常化。

目前，尽管阿根廷新增确诊病例数居高不下，但新冠患者病亡率相对较低，患者以轻症居多，医疗体系仍可以维持正常运转。

阿根廷传染病协会主席奥马尔·苏德表示，自今年3月发现首例确诊病例以来，阿根廷医护人员在短时间内迅速适应了高强度的工作，同时该国还建立了方舱医院，并及时分配医疗资源到各省和相关医疗机构，目前阿医疗体系还未达到饱和状态。

为解决检测能力不足问题，阿根廷科研人员自主研发了新冠病毒检测试剂，这种试剂成本低、操作简单且能够快速得到检测结果，预计未来将大规模投入使用。与此同时，阿根廷还在疫苗领域积极开展国际合作，以期彻底终结这场疫情。

阿根廷卫生部长冈萨雷斯·加西亚表示，根据目前各疫苗的三期临床试验结果，如果一切顺利，预计明年3月阿根廷就可以实现疫苗的大规模接种。

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