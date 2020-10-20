印尼总统召开内阁会议部署新冠疫苗接种事宜

人民网雅加达10月20日电（记者张杰）10月底印尼将迎来小长假，针对小长假期间民众流动可能导致的新冠疫情蔓延问题，印尼总统佐科10月19日在雅加达通过视频主持部分内阁成员会议。

10月29日是伊斯兰宗教节假日，印尼政府又宣布10月30日和31日为公共假期，外加11月1日的周末，印尼国民在10月底享有4天小长假，预计将出现国内旅游人流的井喷，在目前印尼新冠疫情依然严峻的形势下，很容易造成交叉感染，出现群体性感染的事件。

因此佐科总统在19日的会议上指出，除要求民众遵守公共卫生规定，保持个人卫生健康之外，政府还需要加紧准备新冠疫苗并尽早安排好接种事宜。佐科表示，按照计划，印尼将于本年年末将获得新冠疫苗为民众注射接种，必须详细规划安排，对疫苗及疫苗接种先后次序等信息保证公平公正公开，不能《综合就业法案》被别有用心人士故意歪曲误导，造成恶劣社会影响的覆辙。佐科强调，政府对新冠肺炎疫苗的信息越公开越透明越好，因为公开透明是粉碎谣言最好的武器。

佐科还在会议上提醒内阁成员，新冠疫苗接种的关键在于实施过程。首先要向公众详细解释疫苗的受众、疫苗接种的优先次序及原因、免费疫苗的覆盖范围等正确准确信息，以防止政府的善意被部分群体蓄意扭曲，煽动民众举行示威游行乃至转变成骚乱的事件再次发生。

(责编：苏缨翔、燕勐)