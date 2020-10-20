人民网>>国际

印尼总统召开内阁会议部署新冠疫苗接种事宜

2020年10月20日13:05  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达10月20日电（记者张杰）10月底印尼将迎来小长假，针对小长假期间民众流动可能导致的新冠疫情蔓延问题，印尼总统佐科10月19日在雅加达通过视频主持部分内阁成员会议。

10月29日是伊斯兰宗教节假日，印尼政府又宣布10月30日和31日为公共假期，外加11月1日的周末，印尼国民在10月底享有4天小长假，预计将出现国内旅游人流的井喷，在目前印尼新冠疫情依然严峻的形势下，很容易造成交叉感染，出现群体性感染的事件。

因此佐科总统在19日的会议上指出，除要求民众遵守公共卫生规定，保持个人卫生健康之外，政府还需要加紧准备新冠疫苗并尽早安排好接种事宜。佐科表示，按照计划，印尼将于本年年末将获得新冠疫苗为民众注射接种，必须详细规划安排，对疫苗及疫苗接种先后次序等信息保证公平公正公开，不能《综合就业法案》被别有用心人士故意歪曲误导，造成恶劣社会影响的覆辙。佐科强调，政府对新冠肺炎疫苗的信息越公开越透明越好，因为公开透明是粉碎谣言最好的武器。

佐科还在会议上提醒内阁成员，新冠疫苗接种的关键在于实施过程。首先要向公众详细解释疫苗的受众、疫苗接种的优先次序及原因、免费疫苗的覆盖范围等正确准确信息，以防止政府的善意被部分群体蓄意扭曲，煽动民众举行示威游行乃至转变成骚乱的事件再次发生。

(责编：苏缨翔、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved