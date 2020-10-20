上合组织宣布启动2020-2021年文化体育系列活动

人民网北京10月19日电（张信凤 杨倩）18日上午，2020-2021年上合组织文化体育系列活动新闻发布会在北京召开。上合各国携手共寻上合组织文体发展新路径，在“上海精神”的引导下，用文化体育交流推动民间对话，促进民心相通。

发布会现场 张信凤 摄

上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫、上合组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽、中国人民对外友好协会会长林松添、印度驻华大使唐勇胜在发布会上先后致辞。

上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫致辞 图片由上合组织秘书处提供

诺罗夫表示，尽管疫情使得上合组织对各项活动作出调整，上合组织秘书处将会继续开展普及体育运动、推广健康生活方式的工作。希望通过各系列活动推动国家间文体交流、促进各国人民对话。

2021年是上合组织成立20周年，诺罗夫宣布，上合组织秘书处将以“走进上合”为主题，举办精彩纷呈的文化体育系列活动。活动内容包括：“走进上合”20周年回顾展及巡展（上合历程、儿童画、艺术作品）、上合马拉松系列赛、上合瑜伽太极日、上合国家儿童画展、杜尚别上合园、杜尚别电影展、上合大学生足球杯赛暨大学校长论坛等一系列活动。

据悉，今年上合昆明马拉松将于12月6日举行，主题为“跑出新风采，追梦彩云上”。根据当前疫情防控的要求，已经连续成功举办了四届的上合昆明马拉松今年改为线上赛，上合各国共同参与，同时在各国分别组织线下赛，跑友可通过拍摄视频和图片的方式，在“上合昆马”APP平台上，用中俄英三种语言发布并进行分享、交流和互动。

为上合马拉松赛粉丝们搭建的社交沟通平台--“上合跑团”也同时宣布成立。据悉，“上合跑团”将跑遍上合的名山大川和象征着上合人文桥梁的八大奇迹，分享健康和快乐，加深理解和友情。

上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫、上合组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽等参加上合跑团活动 张信凤 摄

12月3日至5日，上合组织秘书处将携手奥运拳王邹市明，在上海举办上合拳击赛，上合各国拳手将共同发出“拳王宣言”，弘扬拳击运动健康正能量。

由全国妇联、上合睦邻友好合作委员会与上合组织秘书处主办的“团结抗疫 守护共同家园——上合国家儿童网上画展”，已于今年4月启动作品征集，6月15日线上画展开幕。上合各国儿童青少年用手中的画笔描绘了他们对健康、和平与人类美好未来的向往，画展将于12月3日至6日参加第二十四届上海艺术博览会。

发布会现场，来自印度大使馆的瑜伽表演和来自北京体育大学的太极表演珠璧交辉，相得益彰。柔韧舒展的瑜伽和动静相宜的太极在这里相遇，不仅象征着东方智慧倡导的身心与自然的和谐，同时也象征着不同文明在这里交汇、融合。

活动现场的瑜伽表演 图片由上合组织秘书处提供

当日出席活动的嘉宾有来自中国人民对外友好协会、中国上合组织睦邻友好合作委员会、中国国际友好联络会、北京体育大学的领导，来自上合国家成员国、观察员国、对话伙伴国和欧盟、阿盟国家的17位大使，云南省、昆明市、连云港市代表以及学者、媒体以及企业代表。

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