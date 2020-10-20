世卫组织：北半球新冠疫情加速传播 “锦囊妙计”就是隔离感染者和密切接触者

人民网布鲁塞尔10月19日电（记者张朋辉）日内瓦消息：10月19日，世界卫生组织总干事谭德塞在例行记者会上说，随着北半球进入冬季，多地新冠确诊病例加速上升，尤其是欧洲和北美地区。新冠确诊病例快速上升造成医院床位紧张，重症监护需求增加。虽然当前医护人员对新冠肺炎的了解远远超过疫情暴发初期，但这对医护人员和病人来说仍然是困难、危险的情况。

谭德塞敦促各国政府继续聚焦落实基本公共卫生防控措施，打破病毒传播链，拯救生命，保护生计。具体行动包括积极排查确诊病例，调查聚集性病例，隔离所有确诊患者和密切接触者，提供高质量卫生服务，支持和保护医护人员，保护好脆弱群体。

谭德塞表示，最新数字显示，已经有184个国家和地区加入世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划，该计划是全球最大的新冠疫苗国际合作项目，目标是2021年年底前在全球范围内提供至少20亿剂安全有效的新冠疫苗。

截至10月19日，世卫组织欧洲区域确诊病例超800万例，过去12天新增病例都在10万例以上，疫情严重反弹。在谈到欧洲疫情时，世卫组织紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，各国应该综合施策，所有防控措施相互配合才能有效防止疫情反弹。中国、韩国等一些亚洲国家疫情得到控制得益于采取了严格、全面的防控措施，并在疫情得到控制后继续保持警惕。如果说要给欧洲国家一个“改变局面的锦囊妙计”的话，那就是保证隔离每一个确诊患者和密切接触者，打破病毒传播链。

世界卫生组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间10月19日14时01分（北京时间20时01分），全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加338096例，全球确诊病例超3994万例，达39944882例；全球报告新冠肺炎死亡病例超111万，达1111998例，较前一日增加4556例。

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