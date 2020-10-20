新华社厦门10月19日电 （记者付敏）记者日前从厦门市政府获悉，截至2020年7月，厦门全市累计批准台资项目8091个，合同使用台资188.4亿美元，实际使用台资116亿美元，厦台经贸合作进一步深化。

今年以来，厦门出台《关于帮扶在厦台港澳人士、台资企业应对新冠肺炎疫情的工作方案》，积极帮扶台企防控疫情和复工复产，及时兑现对台政策资金，免申报提前拨付台企研发经费补助，降低台企运营成本。至3月4日，厦门268家规模以上台企、127家“三高（高技术、高成长、高附加值）”台企全部复工。

厦门对台招商引资收获实效。厦门引进了芯米半导体、永虹先进材料、闳康高端检测平台、南良健康产业、美日丰创光罩、康妈妈科技农业园等优质台资项目。与此同时，冠捷科技、友达光电、联芯集成电路、玉晶光电、建霖集团等重点台资企业增资扩产达107亿元（人民币，下同）。

厦门自贸片区对台先行先试成效显著。厦门两岸集成电路自贸区产业基地注册企业218家，注册资金总额18.3亿元。厦门将“源头管理、口岸验放”实施范围扩大至169种台湾地区输入大陆产品，把台湾输入的4类消费品及部分进口车零部件纳入第三方检测结果采信商品范围。同时，支持厦门自贸片区银行业金融机构办理跨境人民币账户融资业务，厦门地区银行通过账户融资向台湾地区金融同业融出资金63亿元。此外，在大嶝对台小额商品交易市场实施正面清单管理，已有41个台湾商品品项完成备案。

两岸综合配套改革也在厦门纵深推进。厦门获批建设海峡两岸集成电路产业合作试验区、海峡两岸数字经济融合发展示范区和厦门同安闽台农业融合发展产业园等两岸经贸合作平台。同时，首家两岸合资消费金融公司“金美信消费金融”开业；两岸首家全牌照合资证券公司“金圆统一证券”也在厦门注册成立。两岸股权交易中心“台资板”已有729家企业挂牌展示。

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