台湾团队助福建乡村“浪漫”振兴

在福建省南平市延平区茫荡镇三楼村凤凰梯田旁，游客用打谷机体验丰收之乐。

新华社记者 赵雪彤摄

金秋十月，稻菽丰稔。2020云上三楼丰收节暨首届两岸婚庆文创产业展10月17日在福建省南平市延平区茫荡镇三楼村举行。通过视频连线，两岸团队共同探讨产业融合发展为乡村振兴带来的多重机遇，分享老区村的丰收喜悦。

三楼村是革命老区基点村，平均海拔近700米，拥有层叠梯田、千年古樟、龙凤瀑布、红河谷等美景。多年来，三楼村一直期待拓宽大米、锥栗、笋干等主要农产品的销路。“同心杯”两岸青年乡村振兴研修营经过多方位勘察，与当地政府和帮扶单位共同努力，积极探索通过创新实践推动乡村振兴的路径。

“三楼村具有良好的自然生态，蕴含着丰富的发展资源。”台湾见学馆团队成员詹竣杰说，今年以来，受疫情影响，台湾见学馆团队以线上线下结合的方式，帮助三楼村进行乡村规划、文创设计、IP植入。

“原来好多村民都不相信通过婚庆产业能有这么大的效益。”三楼村党支部第一书记林春说，经过台湾团队的陪护式帮助与设计规划，三楼村打造了梯田打卡点与婚纱文创摄影基地，导入婚庆文化提升农副产品的附加值，带动乡村旅游的发展。“村里的人居环境提升了，更多的村民开始返乡就业，村集体经济不断壮大。”

在三楼村的两棵千年古樟树下，福建省逸仙艺苑摄影艺术院院长何仁强正在为来往的游客拍照。“三楼村有古厝民居、凤凰梯田，每走一步都是一个故事，能给摄影师带来很多创意。”何仁强说，许多在台湾的摄影师朋友看到他在三楼村拍的照片，都很期待未来到三楼创作“打卡”。

“产业融合发展要做好‘本地特色菜’。”台湾见学馆创办人许俊雄在两岸连线中表示，希望在婚庆文创产业融合的过程中，能够集合更多两岸年轻设计人才的力量，让更多的人看到新型文创产业的潜力，并在大陆推广有价值的产业模式。

据詹竣杰介绍，台湾团队已为三楼村生产的农副产品设计了婚庆伴手礼包装和文化衍生产品，将红河谷高山水稻以婚庆产品“喜米”的形式呈现出来，带动锥栗、笋干等传统农业活化升级，未来还将进一步考虑与婚庆企业结合，打造更多“网红打卡点”，带动农家乐、民宿等旅游业态的发展。

（据新华社福州电）

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