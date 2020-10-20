青岛速度为何让世界惊叹（新视野）

10月11日青岛市疫情发生后，截至10月16日18时，青岛市全部完成了10899145份核酸检测，检测结果全都是阴性。

不只国人感到迅速，检测期间，一位在青岛的外教约瑟夫就说了：“我觉得900万人一起检测，是非常非常厉害的事情，我真的感动了，我看到每个人一起努力，这么快解决这个事情，我很庆幸能住在青岛。”

略微磕绊的表达掩盖不住约瑟夫衷心的赞叹之情。很多国外媒体也对核酸检测的青岛速度发出“不可思议”的感叹。

之所以这么快，首先要归功于整个社会的团结一致。在面对疫情时，大家不会自行其是，不会盲目抵制抗疫安排，而是明白要想斩断疫情的传播链条，需要每一个人都自觉遵行防疫要求。这是社会公共安全的最大公约数，也是全社会的共识。因此，在组织有序的核酸检测过程中，大家都能够非常配合，真正是“心往一处想”。

其次，医疗保障提供了坚实的物质基础。疫情初起，山东省就统筹安排淄博、烟台、潍坊、威海、日照等多个地市派出支援力量，加上青岛市本身的医务人员，共有万余名医务人员参与此次全员核酸检测工作。大家全情投入、超负荷运转。

英国天空电视台在报道中称：为确保按时完成任务，上千名医护人员坚守在遍布全市的100多个检测点，从早上5时30分到子夜23时30分实施不间断检测。

此外，高科技手段的应用也提供了相当大的助力。比如气膜版“火眼”实验室整体解决方案，在此次检测中投入使用，每日核酸检测通量可实现40万人份。

总之，核酸检测的青岛速度背后并不神秘，没有高深的理论和玄妙的技术，只有一套行之有效的做法，加上一群自觉配合的大众。凭借这样“简单”的“1+1”，从武汉到北京，从乌鲁木齐到青岛，中国用接二连三的强有力事实证明，甭管疫情在哪里露头，中国都有能力迅速锁定、控制。

对此，美国食品药品监督管理局前局长戈特利布说：“中国能够成功避免疫情再次暴发，在美国就做不到这样。我们没有能力完成这项任务，即便我们有足够的人力物力，我们也不会像中国做得那样好。”诚哉斯言。

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