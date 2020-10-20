泰国示威持续　巴育愿意对话

泰国总理巴育·占奥差19日说，政府不会在首都曼谷以外的地区延长实施紧急状态。

上万示威者18日冒雨走上首都曼谷街头，连续第五天举行大规模反政府示威。巴育当晚表示愿意倾听民众呼声，尊重示威权利。

【政府声明“降调”】

政府发言人阿努差18日晚在一份声明中说，巴育关注正在蔓延的示威活动，重申“政府愿意倾听所有人的难题，继续在所有领域解决问题”。

同时，巴育强调示威者必须遵守法律，担忧别有居心者“煽动暴力”，下令执法部门警惕“不法团体”利用示威为自身牟取政治利益。

相比巴育前几天的表态，这份声明有所降调。《曼谷邮报》报道，警方16日用高压水龙驱散示威者，令巴育承受舆论批评。

阿努差告诉路透社记者：“政府希望对话，共同寻找出路。”

示威者18日不断转移聚集点，占据胜利纪念碑和阿索克商业区等交通枢纽。警方派出大批警员维持秩序，示威者则分发装备，预备抵抗警方驱散行动。但双方没有发生肢体冲突。曼谷之外，泰国有约20个府当天也出现类似示威。

【国会拟纾民怨】

彭博社报道，泰国国会主席兼下院议长川·立派19日与朝野政党议员磋商，讨论是否在11月1日国会复会前，召开一次特别会议，以设法缓解反政府示威浪潮。国会特别会议须得到国王批准。

前总理英拉·西那瓦18日在社交网站发文，呼吁巴育尽快采取适当措施平息示威。按照英拉的说法，2013年下半年，泰国爆发大规模街头示威，时任陆军司令巴育问她是否能够继续领导政府。最后她选择解散国会下院、提前选举，将选择权交还民众。

巴育当时否认对政局施加影响，次年5月发动政变，接管政权。

英拉写道，“今天，巴育也面对同样情景”，希望对方“能够想起当年的情景，尽快作出决定，让国家能够平静下来，尽快恢复秩序并继续前进”。

【局势走向不明】

新加坡《联合早报》19日发表社论，认为泰国政治局势正在急剧恶化。泰国过去20多年政局一直不稳定，但眼下这场运动对现任政府构成更大威胁。按照文章的说法，相比以往街头示威，这轮示威发起者和参与者范围扩大，更基层化、年轻化。

新一轮反政府示威已持续三个月，尽管泰国政府实施紧急状态、逮捕数十名示威组织者，目前仍未见退潮。示威者要求巴育政府下台、修改有利于现政权的宪法条款，还公开批评王室。示威者14日在曼谷民主纪念碑一带围堵王后素提达的车队。《联合早报》说，这是前所未有的行为，显示示威进一步升级。

巴育15日宣布在曼谷地区施行紧急状态。示威仍在继续，何时结束难以判定。《联合早报》分析，目前未必是决定泰国政局的分水岭时刻，局势走向还将取决于各方政治势力的博弈。（胡若愚）（新华社专特稿）

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