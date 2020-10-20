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多项行业指标好转  投资者信心增强

巴西经济止跌回升（国外经济观察）

本报驻巴西记者  张远南

2020年10月20日06:01  来源：人民网－人民日报
 

　　开栏的话

　　新冠肺炎疫情对世界各国经济造成冲击。多国纷纷出台纾困措施，着力推动经济社会秩序回归正轨。即日起，本报推出“国外经济观察”系列报道，介绍相关国家采取政策举措、努力恢复经济。

　　

　　巴西经济部长格德斯近日表示，巴西经济最糟糕的时候已经过去，目前呈现V字形复苏。得益于政府实施的经济刺激措施和企业加速复工复产，巴西经济第二季度起开始显露复苏迹象。

　　最新数据显示，6月，巴西服务业环比增长5%，为今年以来的首次正增长。工业产值环比增长8.9%，连续第二个月呈增长态势。7月，巴西就业数据出现正增长，为3月来的首次。巴西央行近日公布的最新一期《焦点调查》中，将今年经济增长预期调高至负5.28%，连续第九周上调年度经济预期。

　　金融市场方面，巴西圣保罗主要股指博维斯帕指数从3月底疫情以来的最低点上涨了近60%。业界分析认为，乐观情绪建立在经济缓慢恢复的基础上，随着经济形势趋于稳定，投资者信心逐步增强。

　　值得注意的是，今年上半年巴西进出口额分别下滑5.2%和6.4%，但巴西对华出口额增长了14.9%，占其出口总额的35%。巴西经济部估计，今年巴西贸易顺差将达到554亿美元，较去年增长15.2%。在所有出口部门中，农业成为一大亮点。受中国需求推动，巴西农产品出口额逆势增长。巴西农业部数据显示，今年上半年，巴西农产品出口总额达516.3亿美元，同比增长9.7%，其中对华农产品出口额同比增长30%，占其出口总额的40%。

　　巴西地理统计局的数据显示，今年上半年巴西国内生产总值同比下降5.9%，其中工业和服务业分别下滑6.5%和5.9%。巴西吸引外资同样面临压力，上半年投资者从巴西金融市场撤出313亿美元，外商直接投资创下2015年以来新低。

　　为应对疫情挑战，特别是提振消费，巴西政府出台了一系列纾困措施，投入资金达7500亿雷亚尔（1美元约合5.6雷亚尔），旨在补助低收入群体、增加企业信贷投放、增加金融体系流动性。为帮助低收入群体维持生计，巴西政府3月份推出紧急补助项目，为失业人员、非正式员工等提供每月600雷亚尔的补助。为避免大规模裁员，巴西政府颁布法令，允许企业削减员工工作时长和工资，并可暂停雇佣合同6个月。此外，政府还向中小企业提供救助贷款，用于支付员工工资，减少失业的同时避免企业破产。

　　当地媒体分析认为，随着政府进一步推动复工复产，下半年经济指标有望进一步回升。不过，目前巴西政府采取的刺激政策空间有限，经济复苏步伐快慢取决于就业和内需扩大等情况，还取决于疫情防控形势。巴西经济学家里贝罗对该国公共债务攀升表示担忧，认为巴西经济仍面临诸多不确定性因素，或将于2022年恢复至疫情前的水平。

　　（本报里约热内卢10月19日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月20日 16 版）
(责编：白宇)
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