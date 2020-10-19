博士后创业小镇打造创新产业发展新高地

人民网北京10月18日电 为全面加速镇域产业发展，吸引、培养和造就高水平文化科技创新人才，打造新国门创新产业发展新高地，10月18日，博士后创业小镇在北京市大兴区魏善庄镇启动，30余家博士后创业企业落户。

博士后创业小镇是服务于博士后创新创业的全新载体，将搭建招才引资服务平台、企业管理服务平台、物业管理服务平台、科研成果转化服务平台、合作交流服务平台“五位一体”的平台运营与服务模式，贯通服务高层次人才创新创业的总体需求，解决创新创业的痛点和难点问题，为企业发展、人才发展消除后顾之忧。同时，还将通过引进优质博士后创新企业、引进博士后智库、引进区域经济研究院、合作引进或申请设立博士后科研工作站，增强平台的活力和持续发展能力。

“魏善庄镇与北京博后科技有限公司共同设立平台，做博士后人才创业创新的践行者。博士后创业小镇致力于促进政、企、产、学、研、创的有机结合。”魏善庄镇党委书记谢景然表示，未来，博士后创业小镇发展战略分为“三步走”。一是吸引博士后人才入驻，引进中安联合投资集团有限公司博士后工作站，建立博后人才智库，为镇域发展储备科技人才资源；二是搭建产学研用平台，通过引进高端人才，加速技术创新和成果转化，推动企业高质量发展，拓宽博士后研究成果转化的前沿阵地；三是建成博士后人才创新创业孵化器，促成博士后人才在镇域内创业，实现产业结构转型升级。

大兴区魏善庄镇长王涛表示，魏善庄镇将充分发挥毗邻北京大兴国际机场临空经济区的独特区位优势，通过企业税收优惠政策、博士后出站政策、住房政策、子女入学政策等一系列优惠举措，吸引博士后研究人员落户创业及科研成果转化，引进优质博士后企业入驻总部基地。

据悉，围绕大兴区产业发展需求，博士后创业小镇将聚焦生命健康产业、新一代信息技术、新能源智能汽车、科技服务等现代产业发展体系，通过对研发、产业、人才、资金等资源的整合与重组，将博士后创业小镇建设成为国内博士后创新企业自主核心技术水平高、产业规模大、人才队伍强的创新型产业集群和示范基地。（孙一菲）

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