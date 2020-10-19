人民网北京10月19日电 19日下午，中俄人文合作委员会媒体合作分委会第十三次会议以视频连线方式召开。中国国家广播电视总局副局长孟冬、俄罗斯数字发展与通讯传媒部副部长沃林分别作为分委会中、俄方主席出席会议并作主旨发言，两国政府主管部门、中央和地方媒体以及新媒体机构代表40余人参会。

会议回顾了上一年度中俄媒体合作取得的成绩和进展。与会代表认为，过去一年中俄媒体努力克服疫情影响，交流合作继续保持高位运行，双方在新冠肺炎疫情等重大事件的报道上相互策应、相互支持，为国际社会团结抗疫营造有利的舆论环境；内容交流合作进一步充实，多部中俄优秀视听作品在对方国家播出，加深了两国民众相互了解和友谊；在人工智能、新媒体合作方面进行了积极尝试，为两国媒体业共同发展注入了新动力。

双方一致认为，在后疫情时代，两国主流媒体应加强团结协作，全面公正客观报道国际重大事件，反对和抵制虚假信息和污名化做法，坚定维护国际社会公平正义。双方表示愿进一步深化节目内容合作，加强优秀视听节目互播，尽快签署中俄电视合拍协议；推进广播电视和网络视听技术交流合作，积极落实新媒体合作、融合传播项目。

会议审议通过了《中俄人文合作委员会媒体合作分委会2020-2021年度工作计划》并签署会议纪要，商定未来两年将在政策对话、大型活动、新闻报道、人力资源、联合制作、产业合作、新媒体合作等方面开展49个重点合作项目。

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