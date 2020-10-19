大陆外交官在斐济打伤台方人员？驻斐济大使馆驳斥

人民网讯 中国驻斐济使馆19日发布声明表示，注意到一些媒体报道10月8日台北驻斐济商务办事处举办活动场所外发生的事情。报道中对中国使馆工作人员的指责与事实完全不符，纯属颠倒黑白、倒打一耙。

声明如下：

中国驻斐济使馆注意到一些媒体报道10月8日台北驻斐济商务办事处举办活动场所外发生的事情。报道中对中国使馆工作人员的指责与事实完全不符，纯属颠倒黑白、倒打一耙。

事实真相是，台北驻斐济商务办事处于10月8日在公共场合公然举行所谓“双十国庆日”活动。上述行为不仅严重违背一个中国原则，还违反了斐济政府对台机构活动的相关规定。台此举意在国际上制造“两个中国”或“一中一台”局面。当晚，台机构人员对在同一酒店公共区域正常执行公务的中国使馆工作人员发起言语挑衅和肢体冲突，造成一名中国外交官身体受伤、物品受损。中国驻斐济使馆已就上述事件向斐方表达严重关切，要求斐济警方对此事进行彻查，并依法追究台方人员责任。

需要指出的是，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。这不仅为联合国决议所确认，也是国际社会的普遍共识。坚持一个中国原则是人心所向、大势所趋。中方高度赞赏斐济政府坚持一个中国原则，相信斐方能公正、妥善处理此事。

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