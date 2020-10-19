“睁着眼睛说瞎话”的蓬佩奥（望海楼）

10月16日，中国外交部发言人赵立坚就美国务卿蓬佩奥涉华错误言论答记者问时表示，“中国有句话， ‘睁着眼睛说瞎话’。说的就是以 ‘撒谎、欺骗、偷窃’为荣耀的美国个别政客。”几个月前，中国外交部发言人也曾在记者会上表示，“一段时间以来，这个美国政客喋喋不休散布各种谎言，回应他的谎言简直是浪费大家的时间。”

作为美国国务卿，蓬佩奥满嘴谎言已是世人皆知。蓬佩奥围绕涉华内政、外交、经贸、国防、新冠肺炎疫情等一系列问题，不断兜售各种不实之词，频率之高、范围之广、用心之坏、性质之恶劣，在美国政客中亦属罕见。他如此痴迷于诋毁抹黑中国，其主要图谋不外乎以下几点。

一是打压中国，阻挠中国的稳定发展。美国本届政府把中国视为美国的主要战略竞争者。美国内一批政治势力看不得中国综合国力和国际影响力的大幅提升势头，认为中国的持续发展等同于对美国霸权的威胁，由此产生的战略焦虑让美国变得神经脆弱、疑神疑鬼，试图全方位对华保持高压和威慑，阻断中国高质量发展的路径，撕破中国编织的全球伙伴关系网。蓬佩奥成了这股势力的代表人物和旗手。这种战略图谋使得蓬佩奥之流在对华问题上的“吃相”“卖相”都很难看。他们不惜把中美关系推入“至暗时刻”。

二是迎合国内，拿对华关系做文章。当今的美国政治极化不断加剧，经济发展一波三折，种族冲突此起彼伏，外加政府抗疫不力，这些都对选情造成极大不确定性。蓬佩奥等政客把“后真相时代”发挥到极致，迎合并助推民粹主义、保护主义、单边主义等思潮，在涉华问题上大造舆论。

三是捞取私利，积累个人政治资本。包括美国在内的国际舆论普遍认为，蓬佩奥觊觎2024年美国总统之位，目前的助选实际上夹带私心，就是为自己积累人脉和资源。无论是拉拢保守派，取悦大财团，建立小圈子，还是鼓吹“中国威胁论”、无端挑衅中国，都是蓬佩奥的个人私心在作怪。

由于蓬佩奥在国内外的所作所为，美国《华盛顿邮报》在今年3月份给其挂上了“美国史上最差国务卿之一”的头衔，在今年8月更是直接去掉了“之一”，称其为“美国历史上最差国务卿”，认为蓬佩奥将美国外交政策推入死胡同，让美国受孤立程度达到历史顶峰。蓬佩奥是美国第70任国务卿，每一位国务卿也许都有自己的特征，但有一点是肯定的：撒谎成性，将是蓬佩奥前无古人的形象标签。当然，也不能说他没有诚实的时候。在去年一场公开演讲上，他宣称，“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃，这是美国不断探索前进的荣耀”。这位爱说谎的“匹诺曹”，终于说了一句实话。

蓬佩奥如此肆无忌惮地在涉华问题上谎话连篇，表明其“人设”崩塌，人品有亏。正如中国外交部发言人所说，蓬佩奥每一次开口，国际社会就更能看清楚谁是谣言、谎言的制造者，虚假信息的传播者，冷战思维的卫道士。这样的美国外交“掌门人”当道，是美国走下神坛的一个标志，是中美关系健康稳定发展的绊脚石，也是对世界和平发展的一个直接威胁。

（作者为国际问题专家）

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