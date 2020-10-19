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加暂停出口无人机技术　土耳其表不满

2020年10月19日07:53  来源：新华网
 

土耳其总统府16日晚说，加拿大政府暂停向土耳其出口数项无人驾驶飞机技术，土耳其认为这一做法违背北大西洋公约组织的同盟精神。

路透社17日报道，加拿大方面本月早些时候暂停向土耳其出口数项无人机技术，理由是阿塞拜疆军队可能利用相关技术在纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区冲突中袭击亚美尼亚军队。加拿大方面正在就此展开调查。

加拿大一个军备控制团体发现，阿塞拜疆方面发布的空袭视频显示，阿军无人机配备的成像和瞄准系统由一家加拿大企业制造。

土耳其是阿塞拜疆的传统盟友，先前多次就纳卡冲突声援阿塞拜疆。

加拿大和土耳其同为北约成员国。土耳其总统府在一份声明中说，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安在与加拿大总理贾斯廷·特鲁多通话时谈及土加防御合作。“通话中，埃尔多安说加拿大因纳卡冲突暂停向土耳其出口军事物资……违背同盟精神。”

阿塞拜疆和亚美尼亚9月27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方都指责对方违反此前停火协议，率先发动军事进攻。十多天后，经外界调停，双方约定在纳卡地区停火，新协议当地时间10月10日12时起生效。双方在停火生效后仍不断指责对方破坏停火、发动攻击。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。双方1994年就全面停火达成协议，但因纳卡归属问题一直处于敌对状态，武装冲突时有发生。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)
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