综合消息：中东各国新冠疫情发展不一 地区贫困状况不断恶化

新华社伊斯坦布尔10月17日电综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区国家新冠疫情发展不一，疫情导致地区贫困状况不断恶化。

世界银行在近日发布的一份报告中说，受新冠疫情影响，中东北非地区的极端贫困人口将增加300万。在此之前，发生在也门、利比亚、叙利亚的持续冲突以及黎巴嫩贝鲁特港大爆炸后造成的黎巴嫩经济衰退已使该地区的贫困状况不断恶化。

埃及卫生部17日数据显示，埃及当天新增确诊病例138例，累计确诊105297例；累计死亡6109例；累计治愈98157例。当天，埃及从幼儿园至中学共计约2300万学生和幼儿正式返校返园。埃及教育部要求所有在校师生保持社交距离、戴口罩，同时要求学校采取测量体温、减少上课天数、不同年级分天授课等一系列措施，以确保师生健康安全。

伊拉克卫生部17日说，该国新增确诊病例3221例，累计确诊423524例；累计死亡10198例；累计治愈357291例。伊卫生部公共卫生部门负责人利雅德·阿米尔当日表示，卫生部门已采取措施应对冬季可能出现的病例数大幅增长，包括计划将该国病床数量翻倍等。

阿尔及利亚17日报告新增确诊病例205例，累计确诊54203例；累计死亡1846例；累计治愈37971例。该国卫生部17日发布声明说，最近5天新增病例数不断上升，民众须继续遵守相关防疫规定，在任何情况下都要戴口罩、勤洗手和保持社交距离等。

突尼斯卫生部17日宣布，13日至16日，该国共对15056人进行了新冠病毒检测，确诊5752人，检出阳性率高达38%。目前，该国已累计确诊病例40542例，累计死亡626例。突卫生部发言人阿利娅17日说，老人即使在家中不出门也要做好防护，因为有可能其家庭成员是无症状感染者，会将病毒传染给老年人。

以色列卫生部17日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例874例，累计确诊302770例；累计死亡2190例；累计治愈265445例。以总理内塔尼亚胡17日晚发表电视讲话说，以色列将根据卫生部专家制定的计划谨慎退出“封城”，并敦促民众遵守相关限制性措施，否则将重新施加限制。据以色列媒体报道，“封城”退出计划将分多个阶段实施，直至2021年2月。

科威特卫生部17日宣布，该国新增确诊病例739例，累计确诊115483例；累计死亡694例；累计治愈107108例。

卡塔尔卫生部17日宣布，该国当日新增确诊病例235例，累计确诊129227例；累计死亡223例；累计治愈126218例。卡塔尔是全球新冠病亡率最低的国家之一，卡卫生部认为这主要是由于青年人占总人口比例大，重视预先检查以及及早发现感染病例，医院特别是重症监护室的救治能力增加，采取措施保护老年人和慢性病患者免受新冠病毒感染等。但卫生部也强调，近期每日新增病例数的减少并不意味着疫情的结束，仍应严格遵守防疫措施。（执笔记者：王峰；参与记者：潘晓菁、陈斌杰、陈霖、张淼、熊思浩、涂一帆、郑一晗、尚昊、郑思远、苏小坡、黄灵、吴丹妮、马意翀、杨元勇、冀泽、王薇、白平、李良勇）

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