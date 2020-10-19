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马来西亚新冠累计确诊病例超两万

2020年10月19日07:51  来源：新华网
 

新华社吉隆坡10月18日电（记者林昊）马来西亚卫生部18日发布的新冠疫情数据显示，截至当天中午，该国过去24小时新增确诊病例871例，连续第二天创疫情暴发以来单日新增最高纪录，累计确诊病例20498例；新增死亡病例7例，累计死亡187例；累计治愈13262例。

马来西亚今年1月下旬确诊首例新冠病例，9月16日累计确诊病例过万，仅过了约一个月时间，累计病例数就增至两万。

马来西亚卫生部总监努尔·希沙姆当天在新闻发布会上表示，在卫生部门采取措施后，新冠病毒基本传染数已从9月下旬这一波疫情开始时的2.2下降至现阶段的1.5，单日新增病例持续增加的趋势可能还会持续一段时间，但预计不会出现爆炸式增长。这一波疫情虽然更具挑战性，但是医疗体系现阶段依然能够应对。民众应遵守各项防疫措施，减少外出、避免聚集，以便切断传染链。

希沙姆还表示，当天报告的新增病例中80.6%来自沙巴州，另有11%来自几个监狱的群体感染事件。

马来西亚政府近日宣布在疫情发展较快的沙巴州、首都吉隆坡、雪兰莪州等地实施为期两周的“有条件行动管制令”，具体措施包括限制民众跨区域出行、关闭学校等场所、叫停大部分社会活动等，但大部分经济活动可照常开展。

(责编：艾雯、燕勐)
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