“感受到了中国人的热情好客”（我在中国当大使）

黎巴嫩驻华大使米莉亚·贾布尔近照。

海外网 付勇超摄

黎巴嫩是世界上文明最为多元化的国度之一，也是中东地缘政治与冲突的交汇点。从地中海之滨到太平洋西岸，丝绸之路连接起两个古老文明。近日，黎巴嫩驻华大使米莉亚·贾布尔接受人民日报海外网专访时表示，黎中两国友好交往历史悠久，建交近50年来双方人文交流合作不断深化，特别是在新冠肺炎疫情等特殊时期相互伸出的援手，都将有力推动两国关系持续向前发展。

“特殊时期伸出援手”

8月4日黎巴嫩首都贝鲁特港口附近的一声巨响，令这座被称为“中东小巴黎”的城市遭遇重创。爆炸事故发生后，中国政府向黎巴嫩政府提供了100万美元现汇和医疗物资等援助。“中国在第一时间伸出了援助之手，这让我非常感动。”贾布尔说，除了政府层面的合作之外，中国公众的自发行动也让她感动，一些中国人前往黎巴嫩驻华大使馆献花悼念爆炸事件中的死难者，还有不少人积极捐款，表达对黎巴嫩人民的支持。贾布尔认为，中国朋友的这些善举将助力进一步巩固黎中传统友谊。目前，两国正在商讨未来受爆炸影响地区的重建事宜。“中国有句古话叫凤凰涅槃，在中国等国家的帮助之下，相信我们会像凤凰一样在涅槃中重生。”贾布尔说。

除了贝鲁特灾后重建，今年共同抗击疫情的特殊经历，同样让中黎两国人民患难见真情。1月以来，贾布尔一直待在中国工作，见证了留在武汉的黎巴嫩人与武汉人民如何共度时艰，“不少中国人为身处武汉的黎巴嫩人提供了帮助，特殊时期伸出的援手让我难忘。”

而在另一端，不少黎巴嫩民众雪中送炭，在中国抗疫时期隔空支援武汉。今年2月，来自黎巴嫩大学的师生拍了一段视频祝福武汉，视频中，20名黎巴嫩师生齐声高喊：“中国加油，武汉加油，武汉一定不孤单！中国，我们永远和你在一起！我爱你，中国！”

“学汉语人数远超预期”

2017年底，贾布尔出任黎巴嫩驻华大使。两年多时间里，她去过中国很多地方，上海和西安是她最喜欢的中国城市。在她看来，上海代表了中国城市国际化和现代化的一面，西安则将历史和现代融为一体，既能看到历史的厚重痕迹，也能展望城市发展的未来。“中国是个很美的国家！”贾布尔说，“我们看到中国美丽的山水，了解中国人的日常生活方式，也感受到了中国人的热情好客。”

沿着古老的丝绸之路，中国与黎巴嫩之间的人文交流可以追溯到2000多年前。由于地处亚非欧三洲交汇处，黎巴嫩自古以来就是丝绸之路上的重要节点。中世纪时，阿拉伯人将东方的香料等商品运到这里，然后由威尼斯商人运往欧洲。

1971年中黎建交后，两国文化交流取得了更进一步发展。2006年11月10日，黎巴嫩圣约瑟夫大学孔子学院正式成立，这也是中国在阿拉伯国家设立的首个孔子学院，表明中国十分重视扩大与阿拉伯国家、特别是黎巴嫩的教育和文化交流，也凸显出黎巴嫩作为不同文明交汇之处以及连接几大洲纽带的作用。“一开始我们只是想招募学生学习汉语。”贾布尔回忆，“但是很快我们发现，不仅是学生来报名，包括商人、专家等许多社会各界人士都希望来学习汉语，最后，报名学习汉语的人数远超预期。”

如今，中黎两国人文交流被赋予更多内涵。2020年5月27日，中黎在贝鲁特签署两国关于互设文化中心的协定，两国将分别在贝鲁特和北京设立文化中心，为双方人文交流、文明互鉴提供更加宽广的平台。“我们希望可以通过这个文化中心更好地向中国人民介绍黎巴嫩文化。”贾布尔表示，“黎巴嫩有美食、有非常知名的电影，我们希望把这一切都展示给中国民众。”

“在中国成了‘网购迷’”

由于独特的地理位置和历史因素，黎巴嫩长久以来便是中东的金融中心。早在中黎两国建交之前，两国金融业之间便已经有了诸多合作。2018年，中国国家开发银行与埃及国民银行、黎巴嫩法兰萨银行、摩洛哥外贸银行、阿联酋阿布扎比第一银行等具有区域代表性和影响力的阿拉伯国家银行一起，宣布成立中国-阿拉伯银行联合体。这一多边金融合作机制的成立，在中国与阿拉伯国家之间建立了长期稳定、互利共赢的金融合作关系，也为促进中阿全方位、多领域务实合作提供重要支撑。

在中国工作和生活的这两年多，也让贾布尔本人“成了一个‘网购迷’”。“中国的一切都可以通过网络进行，这很方便。”贾布尔也直言，一些网购APP的全中文使用场景还是让她感到有些犯难，“但这并不影响我在中国喜欢线上支付，只不过经常需要请别人帮忙下单。”

在贾布尔看来，黎中两国在金融领域还有很多经验可以共享，比如，黎巴嫩可以向中国学习如何发展电子银行和网络支付。她认为，对黎巴嫩乃至整个阿拉伯地区的金融业包括银行业来说，发展互联网金融业务将是至关重要的一步，而中国在这一领域是全世界最先进的国家。贾布尔期待，通过发展网络支付业务，未来可以鼓励更多中国游客来黎巴嫩旅游，“等疫情结束，欢迎中国朋友来黎巴嫩看看。”

(责编：艾雯、燕勐)