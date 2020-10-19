持续推进泛北部湾区域务实合作

10月15日，以“聚焦国际门户港，共建陆海新通道：泛北合作的新时代”为主题的第十一届泛北部湾经济合作论坛暨2020北部湾国际门户港合作峰会在广西南宁举行。来自中国及东盟各国的代表围绕合作共建北部湾国际门户港，高质量建设陆海新通道等议题深入探讨，取得了一批成果：启动了钦州国际集装箱码头统一运营；中谷钦州集装箱多式联运物流基地开工；北部湾国际门户港港航互联服务平台上线；开通了东盟（柬埔寨）至北部湾港水果快线，发布成立了广西水运港口发展基金；钦州—北海—防城港口型国家物流枢纽共建共治联盟等6个合作项目签约……

今年恰逢中国—东盟自贸区全面建成10周年。与会者普遍认为，本次论坛的举办将为推进共建陆海新通道及北部湾国际门户港建设、泛北部湾区域合作、中国—东盟互联互通注入新动力。

泛北部湾合作将迎来更多发展机遇

泛北论坛是以共建中国—东盟新增长极为宗旨，以促进泛北部湾地区合作发展为目的的国际性论坛，自2006年以来，硕果累累。

“新冠肺炎疫情的全球蔓延使得本已处于低潮的经济全球化遭遇了更强烈的负面冲击，在这种背景下，泛北部湾区域合作显得弥足珍贵。”中国国务院发展研究中心副主任王安顺说，中国站在更高的起点上推进改革开放，正在坚定不移地全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，“泛北部湾将迎来更好、更多的发展机遇”。

北部湾“一湾相挽十一国”。广西作为泛北部湾区域合作重要节点，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，成效初显。截至今年8月底，广西北部湾港已经开行了连接西部省份的6条海铁联运班列线路，累计发运6200多列，运送集装箱超过31万标箱，运输品类达到300多个。2017年以来，重庆、四川、云南等西部省份对东盟的贸易额复合增长率达到15%，经陆海新通道运输的外贸货物占比也大幅增长。

大疫当前，需要全球携手合作，共克时艰。柬埔寨国务大臣兼公共工程和运输大臣孙占托表示：“面对疫情大流行和保护主义抬头的挑战，我们必须加强合作。”

“广西将充分发挥面向东盟的国际大通道的作用，携手陆海新通道沿线各省区市，利用好超大规模市场优势，与泛北部湾各国共同探索区域经贸合作的新方式和新规则，不断发掘合作潜能，持续推进后疫情时代泛北部湾区域的务实合作，为推动建设更为紧密的中国—东盟命运共同体作出新的贡献。”广西壮族自治区党委书记鹿心社表示。

提升陆海新通道建设水平

本届论坛上，北部湾港与柬埔寨西哈努克港合作开通的“水果快线”，开辟了中国—东盟新的水果贸易通道。这是得益于西部陆海新通道陆路通道建设，中国与东盟贸易合作的又一成果。

“陆海新通道是传统贸易通道的优良替代。”新加坡总理公署和国家发展部政务部长陈杰豪表示，希望在陆海新通道建设中进一步加强新加坡与广西的合作，提升陆海新通道双向货物运输量。

“合作共建陆海新通道是推进‘一带一路’建设的重要实践和具体举措，广西将与各方合力，以陆海新通道为载体，打造强大的中国—东盟供应链。”广西壮族自治区北部湾经济区规划建设管理办公室常务副主任魏然说，2019年，西部陆海新通道建设上升为国家战略。陆海新通道建设不仅得到了东盟和中亚等沿线国家的认同，也吸引了西部各省份乃至东中部省份的积极参与，未来发展前景广阔。

“站在新的历史起点上，支持提升北部湾港功能定位，愿与各方共同打造‘一带一路’国际航运物流新枢纽和陆海新通道国际门户港。我们倡议东盟各国与中方加快推进陆上、海上、天上、网上四位一体的‘硬联通’，畅通跨境物流供应链，大力推进政策、规则、标准三位一体的‘软联通’，有力支撑区域经济大循环。”中国交通运输部部长李小鹏说，我国将加大对新通道支持力度，积极推进综合交通运输通道建设，推进区域互联互通不断升级。

“借助陆海新通道的物流优势，广西将以共建‘一带一路’为统领，与各方加快政策沟通、设施连通、贸易畅通、资金融通，加强产业合作，推动产业链、供应链和价值链的深入融合，共同维护产业链、供应链稳定。”广西壮族自治区政府主要负责人表示。

共建北部湾国际门户港

敞开大门谋发展，互利共赢聚合力，为中国—东盟贸易往来提供优质便捷的服务一直是北部湾国际门户港的重要使命。今年1—9月，北部湾港口吞吐量逆势上扬，货物和集装箱吞吐量同比增长约20%和35%。

泰国副总理朱林表示，目前泰国港务局正与北部湾港务局开展合作，泰国林查邦港正与中国广西钦州港签署姐妹港口意向，扩大双方在物流上的合作。近些年来林查邦港开通了北部湾直航，有效解决了陆路运输不通畅的问题。

共建北部湾国际门户港，各方正积极探索在基础设施、产业、贸易、金融等领域构建跨区域共建共享机制。

新加坡PSA国际港务集团中国区总裁黎志伟介绍，该公司已与广西北部湾国际港务集团合作，将实现北部湾港与新加坡国际周转港的数据对接，共同推进北部湾国际门户港口的信息化建设，以此推动中国西部地区与新加坡以及东盟之间的贸易流、资金流以及物流。

破瓶颈、强基础、扩规模、提能力，近年来，广西狠抓北部湾国际门户港建设取得重要进展：航道最大通航能力已达20万吨，30万吨级码头及航道正在加快建设，基础设施能力和港航服务能力大幅提升，物流规模迈上新台阶。

“围绕2025年北部湾港口货物吞吐量达到5亿吨，集装箱吞吐量达到1000万标箱的目标，北部湾国际门户港将积极开展多式联运合作，拓展物流网络，打造面向东盟、连接全球的国际航运物流枢纽。”魏然说。

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 19 版）

(责编：白宇)