“中国已成为联合国工发组织的主要合作伙伴之一，在合作项目中发挥着重要作用。”联合国工业发展组织总干事李勇日前在接受本报记者专访时表示，中国积极促进国际工业合作，以自身的经验、技术等支持广大发展中国家，与各国家携手共同发展。

今年是联合国成立75周年。李勇表示，当前，世界遭遇前所未有的全球性危机和挑战。发展中国家和新兴市场经济体面临尤为严峻的挑战，贫困和不平等现象加剧。在此背景下，各国需要加快步伐，为实现联合国《2030年可持续发展议程》的各项目标而努力，联合国及其相关机构在建设具有包容性、可持续性和韧性的未来方面发挥着关键作用。各国有必要加强而不是减少国际协调与合作，“共享信息、知识和最佳实践，采取联合措施，确保政策的一致性和维持多边应对机制，对于应对全球危机至关重要”。

李勇说，抗击新冠肺炎疫情加速了新技术的运用。在全球范围内，先进技术在推动包容与可持续工业发展中将发挥日益重要的作用。同时，在人工智能和其他技术的大规模运用中，还应注意发达国家和发展中国家间技术鸿沟加剧的风险。联合国工发组织致力于协助各国推广和运用新技术，帮助各国向第四次工业革命平稳过渡。

李勇说，中国改革开放以来，联合国工发组织在中国境内实施了数百个技术合作项目。期待中国在南南合作以及三方合作，包括联合国工发组织国家伙伴关系项目等方面，发挥更重要作用，成为更加强有力的合作伙伴。联合国工发组织也将继续支持中国提出的共建“一带一路”等倡议。近期联合国工发组织与中国合作的重点是推动绿色工业发展和保障食品安全，这与中国政府高度重视生态文明建设、推动高质量发展的目标密切相关。

“联合国呼吁所有成员团结一致，共同探讨人类大家庭亟待解决的问题，以及如何构建更加美好的未来。”李勇表示，作为联合国促进包容与可持续工业发展的专门机构，联合国工发组织将继续团结各方，与合作伙伴携手共创未来。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2020年10月19日 03 版）

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