伊朗外交部宣布联合国对伊武器禁运自动终止

新华社德黑兰10月18日电（记者陈霖）伊朗外交部18日发表声明，宣布联合国对伊朗的武器禁运即日起无条件自动终止。

声明说，伊核问题全面协议中明确规定，终止对伊武器禁运是无条件的，无需通过新的协议，也无需安理会声明或采取任何新的措施。

声明指出，18日起，针对进出伊朗的武器转移及相关活动和金融服务的所有限制，以及对部分伊朗公民和军方人员施加的关于禁止进入或过境联合国会员国的所有禁令均自动终止。

声明还提到，根据自身防卫需求，伊朗可以不受任何法律限制，从任何来源采购任何必要的武器和装备，也可以根据自己的政策出口防御武器。

联合国对伊朗武器禁运可以追溯到2007年3月联合国安理会通过的第1747号决议。该决议规定禁止伊朗对外出口武器，并呼吁所有国家对向伊朗出口重型武器保持警惕和克制。2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。该协议以及随后安理会通过的第2231号决议均写明，联合国维持对伊武器禁运至伊核协议正式生效五年之后，即2020年10月18日。

近来，美国在安理会提出延长对伊武器禁运决议草案并试图启动伊核协议“快速恢复制裁”机制，以全力阻止解除对伊武器禁运，但均以失败告终。18日，美国国务卿蓬佩奥在一份声明中重申所谓联合国对伊制裁“已恢复”的立场，称联合国对伊武器禁运仍然有效。他还说，与伊朗开展常规武器贸易或就相关武器提供技术培训、资金支持者将遭到美国的制裁。（参与记者：刘品然）

(责编：曹昆、白宇)