倍加珍惜、长期坚持十条宝贵经验

“总书记的重要讲话鼓舞人心、催人奋进”“有党中央的坚强领导，经济特区会越办越好”……连日来，习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的重要讲话，在广大干部群众中引发热烈反响。大家纷纷表示，深圳等经济特区40年改革开放实践，创造了伟大奇迹，积累了宝贵经验，深化了我们对中国特色社会主义经济特区建设规律的认识。我们必须倍加珍惜、长期坚持，在实践中不断丰富和发展十条宝贵经验。

十条宝贵经验，对新时代经济特区建设具有重要指导意义

“必须坚持党对经济特区建设的领导，始终保持经济特区建设正确方向”“必须坚持和完善中国特色社会主义制度，通过改革实践推动中国特色社会主义制度更加成熟更加定型”“必须坚持发展是硬道理，坚持敢闯敢试、敢为人先，以思想破冰引领改革突围”……广大干部群众表示，习近平总书记的重要讲话，为在更高起点上推进改革开放、推动经济特区工作开创新局面指明了方向。

“总书记的重要讲话高屋建瓴，意义重大深远，特别是经济特区40年改革开放、创新发展积累的宝贵经验，对新时代经济特区建设具有重要指导意义。”参加庆祝大会并在会上发言的中建科工集团有限公司华南大区总工程师陆建新表示，中建集团将继续积极服务深圳经济社会发展，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献力量。

“我们要与众多深圳企业一起，以实际行动坚决落实好总书记重要讲话精神，一往无前、不懈奋斗，再创让世界刮目相看的特区奇迹。”中国平安董事长马明哲表示，习近平总书记的重要讲话内涵丰富、催人奋进，平安将坚持敢闯敢试、敢为人先，持续推动“金融+科技”“金融+生态”战略转型，全面提升创新发展和服务实体经济能力和水平。

“总书记的重要讲话令人振奋，渔民村走到今天靠的就是敢闯敢试、敢为人先的精神。”深圳罗湖区渔民村居委会副主任邓锦辉说，从打鱼人家到如今的现代化花园社区，渔民村是深圳经济特区40年发展变化的一个缩影。

“中国的改革开放，是一个从实践中来、到实践中去的过程。正是在不断总结积累实践经验、不断丰富发展实践经验的基础上，我们依靠改革开放推动中国特色社会主义制度不断完善。”国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微说。

“十条宝贵经验对于海南建设好自贸港，更好地注重改革的系统性、整体性和协同性，进一步提高海南自贸港的改革综合效能，有极强针对性和重要指导意义。”中国南海研究院海南自由贸易港研究中心主任于涛说。

赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平说：“习近平总书记的重要讲话让我们更加深刻感受到中国推动更高水平对外开放、打造更优营商环境的坚定决心，我们对在中国发展更加充满信心。”

“这十条宝贵经验，为我们推动高质量发展、构建新发展格局指明了前进方向、提供了根本遵循。”江西南昌市西湖区发改委副主任魏智俊表示，西湖区广大干部群众将永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，为建设“内陆开放型经济试验区”贡献力量。

国家税务总局政策法规司副司长戴诗友表示，税务部门将坚定不移落实新发展理念，把十条宝贵经验融入税务工作，积极发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用，为新时代经济特区改革发展提供有力支持。

国家外汇管理局综合司负责人徐卫刚说，外汇局将深入学习领会十条宝贵经验，坚定不移深化外汇领域改革开放，进一步促进跨境贸易和投融资自由化便利化，全力支持深圳等经济特区改革发展和粤港澳大湾区等国家重大区域建设。

倍加珍惜、长期坚持，在实践中不断丰富和发展

习近平总书记指出，“深圳等经济特区的成功实践充分证明，党中央关于兴办经济特区的战略决策是完全正确的。经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好、办得水平更高。”广大干部群众表示，要倍加珍惜、长期坚持，在实践中不断丰富和发展十条宝贵经验，努力续写更多“春天的故事”。

创新是第一动力。“在全球科技革命和产业变革中赢得主动权，关键靠创新。”奥比中光科技有限公司董事长黄源浩说，奥比中光将加大科研投入，推进关键共性技术攻关，培育未来新兴市场。

“要用开创性的科技创新赢得世界科技变革的主动权。”华大集团董事长汪建说，历时8年，累计投资60亿元，华大集团实现了基因测序仪器的国产化。回顾集团发展，一条重要经验就是长期坚持源头创新。

“创新是干出来的！”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤说，格兰仕将继续用好深圳的科创、人才资源，通过自主创新，在粤港澳大湾区的产业协同中加速更多成果的落地。“深圳是一座锐意创新的城市，创新精神也是企业发展的制胜法宝。”稳健医疗集团董事长李建全说，集团将助力健康中国建设，打造更强民族品牌。

广东珠海市横琴新区、保税区党委书记牛敬表示，要全面加快粤澳深度合作区建设，全面深化改革开放，始终把人才作为第一资源，坚定推动珠海经济特区“二次创业”加快发展。

改革发展成果要更多更公平惠及人民群众。深圳海之梦心理咨询中心签约咨询师戚卓说，“20年前刚来深圳时，我的第一个身份是‘打工妹’，今天我可以坐在宽敞明亮的办公室里工作，我的经历就是经济特区人民生活水平不断提高的见证。”

“坚持以人民为中心，社区工作就能赢得群众最大支持。”福建厦门市湖里区塘边社区党委书记、社区主任陈桂兰介绍，塘边社区近年来引领党员群众参与小区建设，努力把美丽厦门建设得更快更好。广东汕头市龙湖区人大常委会原常务副主任陈奇峰表示，汕头要汇聚侨资侨力，打好“侨牌”，建设和美侨乡。

绿水青山就是金山银山。在青山秀水环绕的博后村，鳞次栉比的民宿让人眼前一亮。海南三亚市吉阳区博后村乡村振兴工作队队长李人达说，博后村近年来依托亚龙湾丰富的旅游资源发展民宿产业，“现在的博后村环境更美了，村民的腰包更鼓了。”国网浙江开化县供电公司执行董事、党委书记姚鑫表示，公司会在能源互联网建设、综合能源服务等方面谋划更多的创新之举，为美好生活充电，为美丽中国赋能。

新形势需要新担当、呼唤新作为

“以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，改革不停顿，开放不止步，在更高起点上推进改革开放，推动经济特区工作开创新局面，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标作出新的更大的贡献。”总书记的重要讲话极大振奋了广大干部群众担当作为的精神。大家纷纷表示，要坚持经济特区40年改革开放、创新发展积累的十条宝贵经验，努力把经济特区办得更好、办得水平更高。

“新时代经济特区建设要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以更大的勇气和智慧，继续为全面深化改革、全面扩大开放探索宝贵经验。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林说。

商务部有关负责人表示，商务部将把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，在建设更高水平开放型经济新体制上下功夫，支持深圳等经济特区高水平对外开放，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标作出新的更大的贡献。

中兴通讯股份有限公司董事长李自学说，作为在深圳生长发展起来的科技型企业，中兴通讯将继续坚定不移实施创新驱动发展战略，为高质量发展、构建新发展格局培育更多新动能，让科技为美好生活赋能。

深圳光启高等理工研究院院长刘若鹏说，“要继续加大关键核心技术领域的深入研究，不断释放科学的力量。”优必选科技董事长周剑表示，优必选科技将坚持投入核心硬科技的研发和落地，助力经济社会智能化升级。

“实现更高水平对外开放要不断提高‘引进来’的吸引力和‘走出去’的竞争力，从引进成熟技术与人才转为引进创新技术与人才。”北高峰资本及坤湛科技创始人闵万里说。

山西运城市人力资源和社会保障局局长张建元说，在新形势下，要不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

福建厦门市象屿集团党委副书记、总裁陈方表示，新形势下，我们要用改革精神迎接新挑战，锲而不舍、奋发向上，不断获得新发展。中广核集团党委书记、董事长、总经理杨长利说，集团将坚持安全发展、创新发展、高质量发展，为粤港澳大湾区建设提供更多清洁能源，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区做出更大贡献。

（本报记者吴秋余、葛孟超、余建斌、贺林平、李刚、赵展慧、王珂、王观、寇江泽、齐志明、谷业凯、韩鑫、屈信明、黄晓慧、邵玉姿、张云河、朱荣鹏、刘晓宇）

《 人民日报 》（ 2020年10月17日 04 版）

(责编：杨光宇)