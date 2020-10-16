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英媒：不同疫情应对举措造成东西方经济表现差异

2020年10月16日21:24  来源：新华网
 
原标题：英媒：不同疫情应对举措造成东西方经济表现差异

　　新华社伦敦10月16日电 英国《金融时报》日前刊文说，欧洲和中国应对新冠疫情的不同方式造成经济表现上的巨大差异。中国疫情处理方式非常有效，今年经济将实现增长，而欧洲疫情不确定性仍然很高，经济面临严重收缩。

　　这篇题为《东西差距：疫情应对举措造就的赢家与输家》的文章援引意大利运动服饰品牌泰尼卡中国区董事总经理雷米焦·布鲁内利的话说，随着北京的生活恢复正常、消费者重拾信心，疫情就像一段糟糕的回忆。“欧洲疫情不确定性仍然很高，可能再持续至少6个月或12个月；但在亚洲，尤其是中国，人们已有信心。”

　　文章认为，尽管欧洲经济在第三季度出现强劲反弹，但随着疫情形势再度严峻，经济复苏开始失去动力。而许多欧洲国家和地区不愿对酒店、娱乐和旅游业等再采取限制措施。

　　与欧洲相比，中国、新西兰、越南、韩国等亚太国家和地区均将疫情控制在较低水平，同时仍保持较严格的措施防止疫情复燃。中国不仅扑灭了最早出现的武汉疫情，还积极应对任何新出现的病例。作为世界上人口最多的国家，中国目前每天报告的新增病例屈指可数。

　　文章说，这些抗疫措施对经济的影响是，人们可以在不必担心新冠病毒的情况下活动，比如前往惠灵顿的酒吧、武汉的游泳池、河内的办公室。文章援引汇丰银行经济学家范力民的话说：“在出台政策遏制疫情的地区，人们的生活很快就恢复了正常。”

　　布鲁内利说：“在中国，尤其是大城市，我们看到新增病例数已几乎降至零。疫情处理方式非常有效，这有助于推动需求增长，对于做生意来说也是一个很好的起点。”

(责编：燕勐、杨牧)
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