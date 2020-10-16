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英国“无协议脱欧”意味着什么

2020年10月16日20:18  来源：新华网
 
原标题：英国“无协议脱欧”意味着什么

　　新华社北京10月16日电 《经济参考报》16日发表周武英撰写的报道《英国“无协议脱欧”意味着什么》。文章摘要如下：

　　对于英国和欧盟的谈判来说，10月15日是一个时间节点。英国首相约翰逊此前将15日确定为双方贸易谈判的最后期限，欧盟委员会则将10月31日定为最后期限。时间临近，双方谈判前景并不明朗，如果英国采取无协议方式脱离欧盟，对于英欧将是一个双输局面。

　　今年1月31日英国正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。如果过渡期内英欧未达成协议，双方将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税。分析人士指出，“无协议脱欧”意味着更高的关税和混乱的经贸关系。

　　对于欧盟来说，英国《金融时报》援引德国哈雷经济研究所的报告称，欧盟企业恐损失逾70万个就业岗位。如果把欧盟以外对英贸易企业计算在内，“无协议脱欧”导致的就业岗位损失可达100万个。欧洲最大经济体德国受到的冲击将最大。

　　人们普遍认为，“无协议脱欧”对英国的冲击将大于欧盟。由于抗疫封锁措施影响了经济发展，8月至今，英国裁员人数创纪录增加。当英国救助计划于本月结束时，失业水平可能激增，预计将进一步制约英镑走势。此外，第二波疫情的到来将加剧对英国经济的长期损害。如果这时发生“无协议脱欧”，对英国经济的冲击将更巨大。

　　欧盟国家领导人15日在布鲁塞尔举行会晤，并于当晚发表公告，呼吁英国采取必要行动，推动英欧未来关系谈判继续向前迈进。

　　部分人士从中解读出双方仍有可能达成协议，至少达成小规模贸易协议的可能性大于没有协议。

　　高盛预计，英国与欧盟将于11月初达成简化版协议，从而避免完全“无协议脱欧”的风险，并为具体细节谈判重新留出时间。虽然这还需要本周欧盟峰会进一步确认，具体前景仍有变数，但是双方达成妥协的大方向已定。

(责编：燕勐、杨牧)
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