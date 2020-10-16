原标题：美研究：感染过其他冠状病毒的经历可能有助减轻新冠病情

新华社华盛顿10月15日电 美国波士顿大学医学院等机构的研究人员日前发现，曾感染过引发普通感冒等疾病的其他冠状病毒的经历，可能会减轻感染新冠病毒后的病情严重程度。研究人员在美国《临床检查杂志》上发表论文说，这一发现对于了解人体对新冠病毒的免疫反应提供了有价值的信息，对新冠疫苗研发有重要意义。

在新冠病毒作为新的病原体为人所知前，已有多种其他冠状病毒在人群中流行，引发普通感冒或肺炎等。这些冠状病毒与新冠病毒有一些共同的基因序列，在人体内激发的免疫反应也可能对新冠病毒起作用。

在这项研究中，研究人员查看了2015年5月18日到2020年3月11日间做过呼吸道C反应蛋白-聚合酶链式反应（CRP-PCR）检测的个人的电子病历，这些检测可测出多种呼吸道病原体，包括引发普通感冒的冠状病毒等。而后研究者又查看了今年3月12日到6月12日间进行新冠病毒检测的个人的病历数据。

在调整了年龄、性别、身体质量指数和是否为糖尿病患者等因素后研究者发现，在新冠住院患者中，过去感染过其他冠状病毒的患者需要进入重症监护病房和接受呼吸机治疗的概率明显较低，其病亡率也远低于未曾感染其他冠状病毒的患者。不过研究也显示，此前感染过其他类型的冠状病毒并不能使个体对新冠病毒免疫。

论文通讯作者之一、波士顿医学中心传染病科医生马尼什·萨加说：“我们的研究结果表明，以前曾感染过引发普通感冒的冠状病毒的人，其感染新冠病毒后的症状较轻。”

另一名通讯作者、波士顿大学医学院微生物学和生物化学教授约瑟夫·米兹格说，人们常会感染不同于新冠病毒的其他冠状病毒，上述研究结果可帮助识别哪些人在感染新冠病毒后出现并发症的风险更低。他还表示，感染其他冠状病毒后激发的人体免疫反应虽不能使个体对新冠病毒免疫，但可减少新冠病毒感染对人体的损害并减轻症状。研究者“希望这项研究能有助深入了解这种减轻病情的免疫反应”。

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