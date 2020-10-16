新华社圣保罗10月15日电 题：巴西经济持续回暖 服务业复苏缓慢

新华社记者宫若涵

新冠疫情导致巴西经济遭受重创。5月以来，随着全国陆续复工复产，巴西主要经济指标有所回升，但总体而言尚未恢复到疫情前水平，服务业复苏更是缓慢。

巴西央行15日发布的数据显示，今年8月，被视为经济发展风向标的巴西央行经济活动指数经季节调整后环比上升1.06%，为连续第四个月环比上升。但与去年同期相比，该指标仍下跌3.92%。

疫情初期，巴西采取的社交隔离措施抑制了经济活动，导致3月和4月巴西央行经济活动指数大幅下跌。但自5月全国陆续恢复经济活动以来，该指标开始缓慢回升。8月巴西央行经济活动指数升至134.05点，为今年2月以来最高值。

由于巴西经济复苏好于预期，国际货币基金组织（IMF）日前将巴西今年经济增速预期从6月预测的负9.1%上调至负5.8%。IMF认为，巴西7月和8月工业活动复苏是一大亮点，但由于新冠确诊病例数庞大，巴西服务业仍面临困境。

巴西国家地理统计局公布的最新数据显示，今年8月，经季节调整后巴西服务业产值环比增长2.9%，为连续第三个月环比增长。但与去年同期相比，服务业产值下跌10%，连续第六个月同比下跌。

巴西国家地理统计局负责编撰该数据的研究员罗德里戈·洛博表示，服务业恐怕很难在2020年恢复到疫情前水平。

洛博说，餐饮、住宿、医疗和美容美发等服务行业受疫情负面影响最为严重。随着经济活动恢复，一些企业复工，但业务量依然有限。此外，人们对于外出就餐和旅游出行仍心存顾虑，这也不利于服务业复苏。

洛博还认为，政府发放的紧急补助金对于服务业帮助有限。“人们往往将补助金用于更加必不可少的消费，很少有人会把补助金用于外出就餐或旅游。”

(责编：艾雯、刘洁妍)