海外华商纷纷加码中国市场（侨界关注）

近日，王思维（左）与柯诺新西兰有限合伙公司董事长保罗签署合作协议，为参加第三届进博会做准备。

照片由受访者提供

“国庆中秋长假前后，公司生产的葡萄酒、蜂蜜等产品在中国市场销售量迎来爆发式增长。”谈起近期的销售业绩，澳大利亚澳佳集团董事长俞维佳难掩兴奋，“9月份的销售量比8月份增加58%，“十一”黄金周期间的销售量比去年同期增加20.45%。”

一段时间以来，中国国内消费需求持续释放，市场复苏态势强劲，世界看到中国经济的强大活力和光明前景。在接受本报记者采访时，多位海外华商畅谈近期在华业务增长情况，由衷感叹：“中国市场潜力巨大！”

“订单已排至明年3月”

“中国疫情防控成果有目共睹，各行各业已经步入正轨。国庆中秋长假期间，人们走亲访友，聚会宴请，共度佳节。我们的葡萄酒、蜂蜜等产品迎来了销售新契机！”俞维佳说。

令俞维佳倍感振奋的是，今年以来，公司研发的蜂胶系列产品在中国市场销量一直持续增长。“受疫情影响，人们更加重视健康，也更愿意在健康类产品上消费。‘双节’假期，公司推出的健康类产品成为许多中国消费者的礼品之选，销量又有显著增长。”他说。

新西兰亿贝通有限公司执行董事王思维同样收获满满。作为一家致力于向中国市场引进、推广新西兰品牌食品的企业，亿贝通一度面临物流运输和供应链受到疫情冲击的挑战。随着中国疫情防控形势向好和经济复苏，公司销售额逐步回升。“现在，中国市场的订单已经排至明年3月份。”王思维说。

“自今年‘6·18’购物节以来，中国市场的销售量超出预期，目前已经超额完成全年目标，预计今年全年将比去年增长50%。其中，奶制品、母婴类产品、水果的出口量增长亮眼。”王思维说，“今年以来，公司在中国各大电商平台加快布局，产品线上销售比重超过七成，成为销售额增长的主要来源。”

在中国数字化销售的潮流中，美国寇菲护肤品公司总裁蒋勇顺势而为。“疫情进一步催生传统销售及消费模式的变革。今年以来，我们更多采用线上销售策略，加大在电商网站、社交媒体等平台上的投入力度，满足中国消费者尤其是年轻消费者的多元需求。”蒋勇说。

“中国市场有巨大吸引力”

受疫情影响，习惯于在新西兰与中国之间穿梭奔忙的王思维，今年“跑腿”的次数明显少了，但他对中国市场的关注却更多了。“新西兰已成为中国最大的食品进口来源国，中国还是新西兰最大的贸易伙伴。对我们来说，中国市场是重中之重。”王思维说。

大量备货建仓，缩短产品出口中国的供应链；在新西兰设立研发中心，汇集中国市场需求信息，研发专供中国市场的产品；与中国科技企业合作打造“智能农场”，让消费者更直观地看到产品源头……王思维的公司正积极为中国消费者打造更多的“私人订制”。“目前，我们狠抓研发和供应链整合。今年，公司马不停蹄推出四五个新产品，正陆续进入中国市场。”王思维说。

今年国庆中秋长假期间,海南自贸港政策红利凸显，离岛免税购物取得亮眼成绩。俞维佳庆幸，自己提早布局海南市场的路子蹚对了。“2018年，我们参加了三亚国际文化产业博览交易会，在海南打出品牌。一直以来，公司在海南拥有较稳定的一批经销商和消费者。最近，我们又在海南开设了新的店铺。”

在俞维佳看来，中国消费升级趋势明显，跨境电商蓬勃发展，海南自贸港建设方兴未艾，营商环境持续优化，将为全球企业创造更多机遇。“中国是全球最大且最具活力的市场，对全球资本都有巨大的吸引力。”

爱尔兰华商、EASY2GO Logistics首席执行官陈华德深耕中欧物流及跨境电商行业多年。在他看来，中国是全球产业链和供应链上的重要一环。中国顺利复工复产、实现经济稳定复苏，对欧洲企业来说意义重大。“中欧货物往来频繁，海外仓储的需求量越来越大，增强了我们克服疫情不利影响的信心。”

“积极备战‘双11’和进博会”

“今年‘双11’购物节期间，公司针对中国市场推出的一款花生酱，将在电商平台上进行全球首发，这是一次重要的尝试。”谈起即将到来的“双11”购物节，王思维劲头十足。“我们将进一步整合线下商超和线上电商平台资源，打通供应链，推出更多优质产品。同时，将通过网红直播、社交媒体等平台，加强与消费者的互动。”

“从现在起至明年2月春节是销售旺季，我们在国内各地的经销商都在积极备货，以弥补年初疫情带来的负面影响。”王思维说。

俞维佳也在为“双11”购物节开幕做最后的准备。“公司在天猫国际、京东、拼多多等各大电商平台陆续开通了旗舰店铺。今年的‘双11’购物节，我们准备好了！”他说。

从事中澳贸易30余年的俞维佳觉得，中国市场仍有无限潜力和机遇。“未来，我们将继续深耕中国市场，投入更多的精力，为中国消费者研发、生产更多优质健康产品。”

今年，王思维和蒋勇的公司都将第三次打卡“进博会”。据王思维介绍，公司已经与杭州市政府签订了一份采购协议。同时，针对第三届进博会的“云签约”“云宣传”也在进行中。蒋勇则计划携带公司研发的新产品亮相第三届进博会。“在进博会上推出新产品，是公司今年的重头戏。”蒋勇说，“我们已经和上海的互联网推广企业签署合作协议。下一步，公司将加大线上宣传及销售力度，进一步增加对中国市场的投入。”

在陈华德看来，中欧两大市场能够实现优势互补。“随着中国经济恢复增长和消费水平的提高，高质量的‘欧洲制造’将更受欢迎。我对中欧贸易发展前景充满信心。未来，我要继续把中欧物流线路做稳做好、做大做强。”他说。

(责编：艾雯、刘洁妍)