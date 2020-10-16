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义务守护患病的中国同胞——

阿根廷有一支华人“抗疫义工队”

吴  侃

2020年10月16日07:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

目前，阿根廷新冠疫情形势严峻，截至当地时间10月13日，新冠肺炎累计确诊病例已突破90万例，华侨华人中也不断出现确诊病例。阿根廷华侨华人自主组建了一支“抗疫义工队”，为同胞们排忧解难、奔走忙碌。

同胞有需要随叫随到

“抗疫义工队”队长何雄明在阿根廷生活了20多年，是华人圈里有名的“热心肠”。早在今年3月阿根廷“封城”后，何雄明就当起了义工，给确诊的华侨华人当翻译、买药送饭、接送小孩……只要患病同胞有需要，他随叫随到。

“最开始只有我一个人做义工，后来不断有热心华侨华人加入，目前义工团队已经有61人了。”何雄明说，这些华侨华人有开餐馆的、经营超市的、办旅社的，有在读大学生，还有康复的新冠肺炎患者和患者家属，大家都是业余时间做义工，7个多月来共帮助确诊华侨华人近200人。

一个月前，何雄明接到一个求助电话。一名在家隔离的华人新冠肺炎患者，凌晨两点突发严重的呼吸困难，因为语言不通，医院无法接收。何雄明连夜赶到医院，向医生说明患者病情，经过抢救，这位华人终于脱离危险。

何雄明说，有部分华人确诊新冠肺炎后不知怎么办，“这时候我们会建立一个3人的小微信群，群里有两位义工指导患者就医，帮忙联系隔离酒店或医院，送去连花清瘟胶囊和中餐。”

“连花清瘟这类中药在阿根廷很紧缺，价格很贵，我们购买了很多送给患病的侨胞。”在何雄明看来，送去的不仅是药，更是战胜病毒的信心。“曾有个年轻患者拿到药哭了，他说在异乡感受到了家乡的温暖。”

近日，义工团队还筹资购买了8.5万只口罩，在布宜诺斯艾利斯中国城和once区组织了3次分发口罩活动。何雄明介绍，目前在阿根廷口罩仍不好买，很多侨胞都没有口罩戴，希望能帮助他们解决燃眉之急。

送去同胞的爱心和温暖

华裔姑娘江梦玲是布达佩斯大学法律专业的学生，也是义工团队的一员，被大家亲切地称为“翻译小妹”。

“很多侨胞不懂西班牙语，在医院总是遇到麻烦，我的工作就是给他们当翻译，主要是通过微信实时连线，帮助患者和医生交流。”江梦玲说。

家住阿根廷罗萨里奥的超市老板李铭也是义工团队的一员，因为性格好又很有耐心，人们送他一个绰号叫“笑眯眯”。

“现在阿根廷仍然是‘封城’状态，患者跨省就医需要在网上申办通行证，十几项复杂的程序对西班牙语不好的侨胞来说很困难，我就负责在线上帮他们办证。”李铭介绍，还有些侨胞居留证过期了，作为义工会协助其与移民局沟通办理延期。

李铭说，义工团队并没有特定的业务范围，同胞们有需要随时呼叫，能办尽力去办。“希望义工团队能继续壮大，帮更多人排忧解难，也让患病华侨华人感受到来自同胞的善意和爱心，早日战胜病毒。”

（来源：中新网）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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