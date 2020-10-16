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欧盟决定就纳瓦利内事件对俄罗斯实施制裁

2020年10月16日07:09  来源：新华网
 

新华社布鲁塞尔10月15日电（记者李骥志）欧盟理事会15日发布新闻公告称，根据此前欧盟国家外长会的决定，从即日起对“涉嫌参与谋杀”俄罗斯反对派人士纳瓦利内的6名俄官员及一家研究机构实施限制性措施。

这些限制性措施包括禁止俄联邦安全局局长亚历山大·博尔特尼科夫等6名官员前往欧盟旅行和冻结其资产。此外，任何欧盟个人和实体都不得向名单上的被制裁对象提供资金。公报说，制裁措施是按照禁止扩散和使用化学武器的制裁框架所制定。

在12日的欧盟外长会上，欧盟各国外长讨论欧盟应该就纳瓦利内中毒事件做出何种“强力回应”。在德国和法国提出相关建议后，各国外长决定对俄罗斯实施制裁。

针对欧盟上述举措，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫15日说，俄方将对欧盟就纳瓦利内疑似中毒事件采取的制裁进行回应。

佩斯科夫当天对媒体表示，俄方将对当前情况进行分析，将遵循俄方自身利益采取行动并进行回应。俄方对欧盟此举表示遗憾，欧盟的制裁是针对俄方的刻意不友好举动，此举将损害双方关系。

俄罗斯反腐基金会创始人纳瓦利内8月20日在乘坐俄一国内航班途中感到身体极度不适，被紧急送医救治，后被送往德国柏林一家医院接受治疗。德国政府9月2日说，纳瓦利内中了一种“诺维乔克”类型的神经毒剂。俄外交部9月9日说，德国就纳瓦利内事件对俄罗斯进行毫无根据的指责，俄对此提出强烈抗议。俄对外情报局局长纳雷什金9月15日表示，纳瓦利内离开俄罗斯时，体内不存在有毒物质。（参与记者：莫斯科分社记者李奥）

(责编：杨光宇)
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