吉尔吉斯斯坦总理宣布将行使总统权力

新华社比什凯克10月15日电（记者关建武 努尔然）吉尔吉斯斯坦总理扎帕罗夫15日宣布将行使总统权力。

当天早些时候，吉总统热恩别科夫发表全国讲话，宣布辞去总统职务。扎帕罗夫随后在首都比什凯克与其支持者见面时说，总统辞职后本应由议长行使总统权力，但议长伊萨耶夫拒绝行使总统权力，“总统和总理的权力均由我行使”。

伊萨耶夫当天在接受当地媒体采访时表示，考虑到目前的社会政治局势以及国家立法机构在稳定国家局势方面所面临的最重要任务，“我决定把精力都集中在议会的工作上”。

热恩别科夫14日签署总统令，批准扎帕罗夫出任总理，并批准政府构成及施政纲领。热恩别科夫同日会见扎帕罗夫。扎帕罗夫在会见中表示，热恩别科夫应在当晚辞职。热恩别科夫回复说，他将在议会举行重新选举后辞职。

根据吉尔吉斯斯坦宪法，如果总统提前离任，将由议长行使总统权力。如果议长无法行使总统权力，总统权力交由总理行使。

因对10月4日议会选举初步结果不满，吉尔吉斯斯坦多个落选政党5日在比什凯克市中心阿拉套广场举行抗议集会，要求取消选举结果并要求热恩别科夫辞职。6日凌晨，示威者闯入总统办公室和议会所在地“白宫”并与警方发生冲突。吉中央选举委员会6日宣布议会选举结果无效。9日，吉中央选举委员会宣布将在11月6日前确定议会重新选举时间。

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