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第37届国际盲人节  系列公益放映活动举办

2020年10月15日09:57  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯   为丰富视障人士的精神文化生活，助力精准文化扶贫，10月15日第37届国际盲人节来临之际，“光明影院”联合北京、天津、重庆等三十多个省、区、市共同举办“走向小康生活 共享文化成果”全国联动公益放映活动。携手各地残联、盲协、盲校、社区，邀请视障群体走进电影院，欣赏精彩的无障碍电影，共享新时代的文化成果。

“光明影院”联合爱奇艺精选了8部优秀影片，包括《南征北战》《百鸟朝凤》《淡蓝琥珀》《解放?终局营救》《一万公里的约定》《等风来》《一生有你》《小Q》。在疫情防控常态化的形势下，有序组织视障朋友们观影，凸显整个社会对视障群体的关心，为视障群体提供了平等观影的平台，邀请他们走进五彩斑斓的电影世界。

除了线下放映，“光明影院”也不断探索线上观影模式，在国际盲人节来临之际联合北京歌华有线在高清交互平台上线“光明影院”专区，用户在活动当天打开歌华高清交互机顶盒，便可通过开屏提示进入活动专区。“光明影院”APP同步上线，让视障朋友们足不出户就能够欣赏无障碍电影。 “光明影院”APP全程有语音引导服务，视障人士只要说出需求指令，即可完成相应功能操作，实现语音播报、影片播放、暂停、快进、搜索等不同功能；内容上，“光明影院”APP提供无障碍电影、线下活动等幕后故事以及残疾人事业相关的新闻资讯等，为视障人士提供更加便捷、优质的无障碍观影体验。

2017年底，中国传媒大学电视学院联合北京歌华有线、东方嘉影共同推出“光明影院”，目前完成制作200多部无障碍电影，实现了无障碍电影在全国30个省、区、市的公益放映和推广。未来，“光明影院”将继续坚持每年制作104部无障碍电影，让中国的视障人士能够在全年的52个星期里，每周欣赏2部电影，达到甚至超过明眼人的观影频次，为助力文化精准扶贫、促进文化成果共享贡献力量。

(责编：李婷(实习生)、常红)
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