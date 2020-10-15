原标题：全球首家“网络中文课堂”落户希腊爱琴大学

新华社雅典10月15日电（记者于帅帅 李晓鹏）全球首家“网络中文课堂”15日在希腊爱琴大学启动。

希腊教育和宗教事务部部长妮基·凯拉梅夫斯、中国教育部副部长田学军、中国驻希腊大使章启月、希腊爱琴大学校长克丽丝·维齐拉基等出席线上启动仪式。

凯拉梅夫斯致辞表示，希腊政府及教育和宗教事务部秉持教育国际化理念，高度重视与中国的教育交流并不断拓展合作领域，积极推动双边高校和机构合作、学生和人员交流，以及包括中文在内的外语教学工作和生物等科技领域交流合作。

田学军致辞表示，新冠疫情改变了人们的生活和学习方式，但各国民众学习彼此语言、增进相互了解的愿望没有改变。中方愿在共建“一带一路”框架下，与希方共同推进学生学者交流、语言教育、人才培养和院校科研等领域务实合作。

章启月表示，希腊爱琴大学“网络中文课堂”的启动，是两国教育界努力克服新冠疫情挑战，坚持推进合作交流取得的突出成果，也是中希秉持文明互鉴精神、深化拓展人文交流、不断丰富中希全面战略伙伴关系内涵的生动体现。

今年9月，中国教育部中外语言交流合作中心发布了“中文联盟”云服务、“汉语桥”俱乐部App、“网络中文课堂”项目、“中文学习测试中心”项目等四个中文学习平台，其中“网络中文课堂”项目通过“中文联盟”数字化云服务平台，为全球中文学习者提供班级化、标准化的高质量在线中文教育服务。

希腊爱琴大学“网络中文课堂”2020-2021秋季学期中文课程将于10月26日正式开始，目前该校已有1600多名师生报名参加学习。

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