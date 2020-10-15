人民网>>国际

全球首家“网络中文课堂”落户希腊爱琴大学

2020年10月15日21:55  来源：新华网
 
原标题：全球首家“网络中文课堂”落户希腊爱琴大学

　　新华社雅典10月15日电（记者于帅帅 李晓鹏）全球首家“网络中文课堂”15日在希腊爱琴大学启动。

　　希腊教育和宗教事务部部长妮基·凯拉梅夫斯、中国教育部副部长田学军、中国驻希腊大使章启月、希腊爱琴大学校长克丽丝·维齐拉基等出席线上启动仪式。

　　凯拉梅夫斯致辞表示，希腊政府及教育和宗教事务部秉持教育国际化理念，高度重视与中国的教育交流并不断拓展合作领域，积极推动双边高校和机构合作、学生和人员交流，以及包括中文在内的外语教学工作和生物等科技领域交流合作。

　　田学军致辞表示，新冠疫情改变了人们的生活和学习方式，但各国民众学习彼此语言、增进相互了解的愿望没有改变。中方愿在共建“一带一路”框架下，与希方共同推进学生学者交流、语言教育、人才培养和院校科研等领域务实合作。

　　章启月表示，希腊爱琴大学“网络中文课堂”的启动，是两国教育界努力克服新冠疫情挑战，坚持推进合作交流取得的突出成果，也是中希秉持文明互鉴精神、深化拓展人文交流、不断丰富中希全面战略伙伴关系内涵的生动体现。

　　今年9月，中国教育部中外语言交流合作中心发布了“中文联盟”云服务、“汉语桥”俱乐部App、“网络中文课堂”项目、“中文学习测试中心”项目等四个中文学习平台，其中“网络中文课堂”项目通过“中文联盟”数字化云服务平台，为全球中文学习者提供班级化、标准化的高质量在线中文教育服务。

　　希腊爱琴大学“网络中文课堂”2020-2021秋季学期中文课程将于10月26日正式开始，目前该校已有1600多名师生报名参加学习。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved