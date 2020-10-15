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财经随笔：居家办公或成英国人工作“新常态”

2020年10月15日21:27  来源：新华网
 
原标题：财经随笔：居家办公或成英国人工作“新常态”

　　新华社伦敦10月15日电 财经随笔：居家办公或成英国人工作“新常态”

　　新华社记者王慧慧

　　进入秋季以来，由于新冠病例激增，英国政府再度提倡居家办公，一改之前鼓励民众回到办公室的态度。疫情持续，居家办公或成为不少英国人的工作“新常态”。

　　英国国家统计局数据显示，上半年疫情期间，英国居家办公比例一度从6%升至43%。英国加的夫大学和南安普敦大学研究人员发现，90%的居家办公者希望在一定程度上继续居家办公。

　　英国政府8月曾鼓励民众返回办公室，但由于近期疫情再次恶化，政府转而表示人们可能需要继续居家办公半年。伦敦金融城不少企业放弃让员工重返办公室的计划，并取消相关激励政策。摩根大通、普华永道、汇丰银行、巴克莱银行等企业已告知员工继续在家工作。

　　英国民众认为，居家办公的主要优点包括节省通勤时间、穿着随意和增加健身时间。但也有不少人抱怨居家办公的弊端：家里缺乏舒适的办公桌椅，没法与同事闲聊或者喝咖啡。

　　对于职场父母而言，居家办公可能有着完全不同的体验。从3月英国实施“居家令”以来，莉拉一直居家办公。“工作的时候，孩子们不停地过来找我。有两周时间，家里没有保姆，我十分抓狂，想着保姆再不回来我就要放弃工作了。”莉拉说。

　　“不过9月之后好多了，孩子们去上学了。”莉拉说。

　　根据英国董事协会对近1000家公司进行的调查，大多数企业表示可能把居家办公作为固定模式，超半数企业计划缩减长期使用的办公场地。一些已经减少办公场地的雇主认为，居家办公“更高效”。

　　英国董事协会政策主管罗杰·巴克说：“远程工作是新冠疫情对经济最切实的影响之一。对许多人来说，这种情形可能会持续下去。”

　　巴克认为，居家办公对企业管理者也是一个新课题。管理者必须意识到，并不是每个人都适合在家工作，而且远程管理团队绝非易事。与此同时，在办公室工作有利于高效召集团队，也可以更好地为员工提供职业发展和社交机会，这对处于职业生涯初期的人来说尤其重要。

　　道格拉斯·麦克威廉姆斯是一位智库负责人，也是居家办公和办公室办公相结合工作方式的体验者。“这种混合办公的方式比较灵活。”他说，现在人们主要是本地远程办公，以后可能会跨国远程办公。

　　远程会议软件会否改变人们的工作方式，降低商务出行的意愿？“这很难量化，但我相信，不是所有商务旅行都会减少。技术进步使在线会议变得更容易，但面对面的会议总是有其价值。”航空业专家约翰·斯特里克兰说。

　　居家办公让一些雇主节约了成本，但也让另一些雇主感到压力。在英国，办公场所集中的区域往往毗邻商业街，很多城市中心的生意都靠上班族拉动。早晨，他们可能在去办公室的路上买咖啡。中午，他们在餐馆用餐。忙碌一天后，几个同事相约去酒吧。当办公室人气不旺时，这些城市中心的商业街随之变得萧条。

　　居家办公不仅改变着消费发生的地域，也改变着消费的内容。由于上班族多数时间待在家中，办公家具和食品等消费旺盛，休闲服饰正取代正装成为不少职场人士的新选择。

(责编：燕勐、杨牧)
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