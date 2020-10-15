原标题：新华国际时评：中国经济展现领跑之势的大逻辑

新华社北京10月15日电 题：中国经济展现领跑之势的大逻辑

新华社记者乔继红

国际货币基金组织日前发布最新《世界经济展望报告》，预计今年中国经济将增长1.9%，成为疫情打击之下唯一一个实现正增长的主要经济体。后疫情时代，全球经济复苏面临诸多考验，中国经济展现领跑之势，彰显了巨大韧性和活力，也将为全球经济重新走上正轨注入信心和动力。

疫情冲击下，中国经济率先重启，首先得益于快速打赢疫情阻击战。面对疫情，中国政府始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，采取坚定果断措施防控疫情，取得了抗疫斗争重大战略成果，为经济复苏奠定了坚实基础。下半年以来，中国在消费、工业生产、出口等领域的指标不断向好。刚刚过去的黄金周假期，中国亮眼的旅游和消费数据令世界瞩目。事实证明，中国科学统筹常态化疫情防控和经济社会发展，取得显著成效，经济复苏态势愈加稳固。美国有线电视新闻网认为，严格的疫情防控措施帮助中国经济相对较快复苏。根据国际货币基金组织预测，中国经济增速明年将加快至8.2%。

面对疫情考验，中国保持强大政策定力，扩大开放的步伐坚定不移。从广交会到服贸会，再到即将举行的进博会，从外商投资法和优化营商环境条例正式施行到不断扩大金融开放，再到设立新的自贸试验区……中国一次次架起扩大对外合作的桥梁，一次次释放追求更高水平对外开放的信号。以深圳经济特区建立40周年为契机，中国将在更高起点上推进改革开放，努力谱写更多“春天的故事”，创造让世界刮目相看的新的更大奇迹。

如今，中国正在加紧推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。复苏的“中国工厂”和中国市场必将助益全球产业和贸易。今年第二季度，遭受疫情重创的全球汽车产业，在中国市场逆势恢复销量增长。得益于中国的重要贡献，全球贸易自6月份起复苏。二十国集团工商峰会主席优素福·贝尼安说，中国经济快速“回暖”，“将为促进世界经济复苏作出重大贡献”。

一花独放不是春，百花齐放春满园。人类是休戚与共的命运共同体。率先复苏的中国，将始终顺应历史的潮流，坚持互利共赢，坚持以更高水平开放促进更高质量发展，让中国发展更好惠及世界。

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