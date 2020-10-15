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爱尔兰疫情持续恶化 部分地区上调响应状态

2020年10月15日20:16  来源：新华网
 
原标题：爱尔兰疫情持续恶化 部分地区上调响应状态

　　新华社都柏林10月15日电（记者张琪）爱尔兰政府14日晚宣布，从16日起至11月10日止，该国北部地区3个郡的疫情响应状态由3级调升至4级，同时加强全国其他地区的疫情防控措施，以应对本国持续恶化的新冠疫情。

　　宣布进入4级疫情响应状态的3个郡是卡文郡、多尼戈尔郡和莫纳亨郡，它们均与英国的北爱尔兰接壤。近期，包括北爱在内的英国多地新冠疫情持续恶化，给爱尔兰上述3个郡带来一定影响。

　　在4级疫情响应状态下，人们被禁止相互串门；禁止除婚礼和葬礼以外的社交或家庭聚会，且参加婚礼和葬礼的人数分别不得超过6人和25人；禁止有组织的室内活动，户外集体活动人数最多不得超过15人；所有非必要的零售点和服务设施必须关闭；餐馆、咖啡馆和酒吧只能提供外卖和室外就餐服务，且每次接待室外就餐顾客人数不得超过15人；各类宾馆只对现有客人开放，停止接待以旅游和交际为目的的新客人；中小学和学前教育机构可继续上课，高校等应以网上授课为主；公共交通工具的载客量必须控制在25%以下。

　　当天，爱尔兰政府还决定在全国其他地区实施更严格的防控措施。这些措施包括禁止人们相互串门和禁止两个以上家庭且人数超过6人的户外聚会等。目前爱尔兰其他地区均处在3级疫情响应状态下。在此状态下，除非有特殊原因，人们不得跨地区、跨国旅行。

　　爱尔兰政府将新冠疫情分为5个等级并制定了相应的防控措施。新冠疫情等级数字越大，防控措施越严。

　　爱尔兰疫情近来持续恶化。爱尔兰卫生部14日晚公布的数据显示，过去24小时该国新增新冠确诊病例1095例，创下疫情以来单日新增最高纪录。截至14日晚，该国累计确诊新冠病例45243例，累计死亡1835例。

(责编：燕勐、杨牧)
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