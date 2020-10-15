原标题：泰国总理巴育会见王毅

新华社曼谷10月15日电（记者明大军 陈家宝）当地时间10月15日，泰国总理巴育在曼谷会见对泰国进行正式访问的国务委员兼外长王毅。

王毅请巴育转达习近平主席对哇集拉隆功国王的亲切问候，并向巴育转达中国领导人的良好祝愿。王毅表示，中国外长成为新冠肺炎疫情发生后首位应邀访泰的外长，体现了中泰一家亲的传统友谊，也展示了中泰对对方战胜疫情的信心。中泰在共同抗击疫情中团结合作、共克时艰，谱写了中泰友好的新篇章。两国互利合作经受住疫情考验，逆势增长，显示了中泰合作的强劲韧性和光明前景。中泰一贯相互理解、相互支持。中方坚定支持泰方走符合自身国情的发展道路，支持泰方维护社会稳定、实现发展繁荣。

王毅指出，中泰关系面临广阔发展前景。习近平主席日前在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上发表重要讲话，宣示了中国全面深化改革、扩大开放，同世界各国共享发展机遇的坚定决心及政策举措。中方欢迎泰方分享中国改革开放红利，愿同泰方加强战略沟通，推动中泰关系在后疫情时期取得更大发展。双方要开展联防联控，加强疫苗合作。要推动“东部经济走廊”与粤港澳大湾区深度对接、优势互补，打造中泰共建“一带一路”新亮点、两国互联互通新平台。中方将继续鼓励中国企业来泰投资兴业，拓展数字经济等新经济、新业态合作。中方愿同泰方分享扶贫经验，开展扶贫合作，欢迎泰方积极参与中国国际进口博览会。希双方共同坚持多边主义，维护国际关系基本准则，推动制定亚太经合组织2020年后愿景，携手构建亚太命运共同体。

巴育感谢习近平主席对哇集拉隆功国王的亲切问候，请王毅转达对中国领导人的诚挚问候和良好祝愿。巴育表示，泰中友好源远流长，很高兴中国外长成为疫情发生以来第一个到访泰国的外长。泰方感谢中方为泰方抗击疫情提供的支持和帮助，高度评价习近平主席宣布中国疫苗研发成功后将作为全球公共产品，希与中方加强疫苗合作，共建健康丝绸之路。双方要共同规划后疫情时期合作，推动泰中全面战略合作伙伴关系深入发展。泰方希同中方进一步加强贸易和科技创新合作，期待中方企业更多来泰投资，愿为中方企业提供开放、公正、透明的营商环境。泰方支持“东部经济走廊”同粤港澳大湾区深度对接，加快彼此互联互通。泰方将继续坚定支持一个中国原则，希望借鉴中国扶贫经验，愿积极参加进博会。泰方感谢中方同湄公河国家开展水资源合作，愿同中方共同推进区域合作健康发展。

双方一致同意建立两国人员往来“快捷通道”和物资流通“绿色通道”。

同日，王毅还同泰副总理兼外长敦举行会谈。

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