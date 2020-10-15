中国和巴西学术界讨论在新的国际形势下中巴关系发展

新华社里约热内卢10月14日电（记者赵焱 陈威华）“巴西中国问题研究网络”第三届研讨会14日在位于巴西伯南布哥州首府累西腓的伯南布哥联邦大学拉开帷幕，一些巴西和中国的研究机构以网络视频会议方式参与，共同讨论在新的国际形势下中巴两国关系的发展。

应邀出席研讨会的中国驻巴西大使杨万明在开幕式上发表讲话说，中国将坚定不移全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，通过自身发展带动全球复苏，为巴西和各国创造更多机遇，以实际行动推动构建人类命运共同体。

中国驻累西腓总领事严宇清在研讨会上说，中国同包括巴西在内的世界各国人民携手抗疫的实践充分证明，人类唯有树立你中有我、我中有你的命运共同体意识，才能共建美好家园。

巴西伯南布哥州环境和可持续发展厅长若泽·贝尔托蒂说，巴中两国在投资领域的合作还大有潜力可挖，今后合作要趋于高质量，可以大力开拓在科技创新、无接触经济等新兴领域的合作，进一步密切两国智库、高校、媒体等机构的交流。

本届研讨会将持续3天。与会者将围绕中巴贸易、投资、农业、科创、文教等领域合作，中国新发展格局对中巴合作的影响以及中拉关系、金砖合作、气候变化等多个专题板块进行交流。

“巴西中国问题研究网络”成立于2017年，现有会员300余名，包括巴西前外交官、国际关系学者、汉学家、企业家及专栏记者等。

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