人民网>>国际

中国和巴西学术界讨论在新的国际形势下中巴关系发展

2020年10月15日14:47  来源：新华网
 

新华社里约热内卢10月14日电（记者赵焱 陈威华）“巴西中国问题研究网络”第三届研讨会14日在位于巴西伯南布哥州首府累西腓的伯南布哥联邦大学拉开帷幕，一些巴西和中国的研究机构以网络视频会议方式参与，共同讨论在新的国际形势下中巴两国关系的发展。

应邀出席研讨会的中国驻巴西大使杨万明在开幕式上发表讲话说，中国将坚定不移全面扩大开放，推动建设开放型世界经济，通过自身发展带动全球复苏，为巴西和各国创造更多机遇，以实际行动推动构建人类命运共同体。

中国驻累西腓总领事严宇清在研讨会上说，中国同包括巴西在内的世界各国人民携手抗疫的实践充分证明，人类唯有树立你中有我、我中有你的命运共同体意识，才能共建美好家园。

巴西伯南布哥州环境和可持续发展厅长若泽·贝尔托蒂说，巴中两国在投资领域的合作还大有潜力可挖，今后合作要趋于高质量，可以大力开拓在科技创新、无接触经济等新兴领域的合作，进一步密切两国智库、高校、媒体等机构的交流。

本届研讨会将持续3天。与会者将围绕中巴贸易、投资、农业、科创、文教等领域合作，中国新发展格局对中巴合作的影响以及中拉关系、金砖合作、气候变化等多个专题板块进行交流。

“巴西中国问题研究网络”成立于2017年，现有会员300余名，包括巴西前外交官、国际关系学者、汉学家、企业家及专栏记者等。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved