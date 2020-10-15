人民网>>国际

美国近70万儿童感染新冠 两周内新增近8万例

2020年10月15日14:22  来源：新华网
 

新华社华盛顿10月14日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会日前联合发布的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有近70万名儿童确诊感染新冠病毒；近期，美国儿童感染病例快速增加，两周内新增近8万例。

这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠感染病例。数据显示，截至10月8日，美国累计报告697633例儿童新冠确诊病例，儿童病例占新冠病例总数的10.7%，每10万名儿童中约有927人感染。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄界定为0至19岁。

数据还显示，在9月24日至10月8日的两周内，美国新增儿童新冠确诊病例77073万例，增幅约13%。截至10月8日，有11个州报告的累计儿童新冠确诊病例数超过2万例。

统计还表明，美国儿童新冠住院病例占所在州新冠住院病例总数的0.9%至3.6%，儿童新冠死亡病例占所在州新冠死亡病例总数的0.23%以下。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，有30个州将儿童最大年龄界定为19岁，有的州则将0-14岁界定为儿童。

美国儿科学会说，目前看来，儿童新冠重症病例非常少见，但各州需要继续报告新冠检测、确诊、患者入院情况、不同年龄和族裔死亡病例等详细信息，以便能继续记录和监测新冠疫情对儿童健康的影响。

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间14日晚，美国累计确诊病例超过790万例，累计死亡病例超过21.6万例。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved