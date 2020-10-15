美国近70万儿童感染新冠 两周内新增近8万例

新华社华盛顿10月14日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会日前联合发布的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有近70万名儿童确诊感染新冠病毒；近期，美国儿童感染病例快速增加，两周内新增近8万例。

这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠感染病例。数据显示，截至10月8日，美国累计报告697633例儿童新冠确诊病例，儿童病例占新冠病例总数的10.7%，每10万名儿童中约有927人感染。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄界定为0至19岁。

数据还显示，在9月24日至10月8日的两周内，美国新增儿童新冠确诊病例77073万例，增幅约13%。截至10月8日，有11个州报告的累计儿童新冠确诊病例数超过2万例。

统计还表明，美国儿童新冠住院病例占所在州新冠住院病例总数的0.9%至3.6%，儿童新冠死亡病例占所在州新冠死亡病例总数的0.23%以下。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，有30个州将儿童最大年龄界定为19岁，有的州则将0-14岁界定为儿童。

美国儿科学会说，目前看来，儿童新冠重症病例非常少见，但各州需要继续报告新冠检测、确诊、患者入院情况、不同年龄和族裔死亡病例等详细信息，以便能继续记录和监测新冠疫情对儿童健康的影响。

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间14日晚，美国累计确诊病例超过790万例，累计死亡病例超过21.6万例。

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