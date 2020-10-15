二十国集团同意将最贫困国家缓债期限再延长6个月

新华社利雅得10月14日电（记者涂一帆）二十国集团财长和央行行长14日举行视频会议，同意将最贫困国家债务暂缓偿付期再延长6个月至2021年6月底。

当天的会议由二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯主持。会议发表的公报说，二十国集团将致力于继续实施缓债倡议，以支持最贫困国家应对新冠疫情大流行对公共卫生、社会和经济产生的影响。

公报指出，鉴于持续的流动性压力，与会代表同意将最贫困国家缓债期限延长6个月，并将根据届时经济形势于2021年国际货币基金组织和世界银行春季会议时决定是否需要再次延长。

公报还说，二十国集团将继续密切协调缓债倡议工作进展，以向符合资格的国家提供最大支持。同时，二十国集团呼吁私人债权人积极参与缓债倡议。

沙特财政大臣穆罕默德·贾丹当天接受媒体采访时表示，目前有超过70个贫困国家符合缓债倡议资格，其中46个国家已申请延长其债务偿还期限。

贾丹还说，新冠疫情大流行突显国际社会在预防和应对流行疾病威胁能力上的系统性缺陷。二十国集团成员正在共同努力解决全球防范和应对大流行病方面的差距，以期在11月二十国集团领导人峰会上通过一个大流行病防范和应对倡议。

今年4月15日，二十国集团财长和央行行长举行视频会议，讨论通过了二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，一致同意暂缓有关国家今年5月1日至年底到期的债务本息偿付。

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