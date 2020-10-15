RCEP与世界贸易体系面临的机遇与前景

人民网北京10月14日电（记者郑瑜涵）2020年10月14日，由中国社会科学院亚洲研究中心主办的第十届亚洲研究论坛“RCEP与世界贸易体系：机遇与前景”国际学术研讨会在中国历史研究院举行。受新冠肺炎疫情影响，本届论坛采用了线上、线下相结合的形式。

中国社会科学院副院长高翔、韩国崔钟贤学术院院长朴仁国、澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院经济学荣誉教授彼特·德赖斯代尔等专家、学者出席，围绕“RCEP与区域合作的改革与未来进展”、“RCEP与世界贸易体系的挑战与前景”等议题展开讨论，详细论述了进一步推进RCEP的机遇与挑战，为世界贸易体系改革和亚太地区的共同繁荣提供了真知灼见和有益的政策建议。

在世界处于“百年未有之大变局”的形势下，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的进展一直备受关注。RCEP谈判有利于维护多边贸易体制，促进全球产业链的深度融合，尤其在后疫情时代为全球经济复苏提供新的动力。

中国社会科学院副院长高翔表示，近年来保护主义和单边主义抬头，威胁着世界经济正常运转，世界贸易体系正处于重要变革期，各国应共同积极构建开放型世界贸易体系。

韩国崔钟贤学术院院长朴仁国则以线上的方式参与了本次会议，他在发言中表示，如今中美贸易发生摩擦，面临这些挑战，多边合作比以前更有必要。RCEP将会成为多边合作，包括亚洲合作的一个起点，同时它也会使得全球贸易体制出现新的局面，韩国一定会为此做出重要的贡献。

德赖斯代尔教授也在视频连线中发言表示，RCEP是基于多边原则建立起来的组织形式，是非常重要的历史机遇，它的成立将实现亚洲地区经济增长，会给全球收入带来至少2500亿美元的贡献。虽然印度在这个时候还没有加入进来，但是RCEP的成员国欢迎印度加入，参与亚洲合作的重大事务。

中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕在大会闭幕词中重申了RCEP的重要意义：“在受新型冠状病毒疫情冲击之后，全球经济和贸易发展步履维艰，RCEP对促进亚太各国贸易和投资有重要积极的作用，有利于提振全球经济信心。未来中国将继续在全球化进程之中保持开放姿态，积极倡导RCEP合作，为全球经济增长贡献力量！”

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